Zu verwest: Todesursache nach Leichenfund in Weimarer Wohnung weiter unklar

Weimar Nach einem Leichenfund in einer Weimarer Wohnung hat die Obduktion keine neuen Erkenntnisse zur Todesursache gebracht. Das entlastet die Tatverdächtige.

Nach dem Fund einer stark verwesten Leiche in einem Mehrfamilienhaus in Weimar bleibt die Todesursache offen. Aufgrund des Zustands habe die Obduktion die Todesursache nicht mehr ermitteln können, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Mittwoch. Man müsse zurzeit davon ausgehen, dass der 75-jährige Mann mehrere Monate tot in der Wohnung gelegen hat. „Wir wissen nicht, woran der Mann verstorben ist.“

Frau lebt mit stark verwester Leiche in Wohnung – Wohl weiteres Tötungsdelikt in Weimar

Eine 53-jährige Frau, die bis Dienstag gemeinsam mit dem toten Mann in der Wohnung gelebt haben soll, war am Dienstag zunächst als Tatverdächtige festgenommen worden. „Da ist aber zwischenzeitig entschieden worden - auch aufgrund des Obduktionsergebnisses -, dass derzeit kein dringender Tatverdacht besteht“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Lehmann.

In einem Mehrfamilienhaus in Weimar war am Dienstag eine Leiche entdeckt worden. Die Polizei habe eine Information erhalten und sich daraufhin zu der Wohnung im Norden Weimars begeben, in der der Leichnam des Mannes gefunden wurde, berichtete Lehmann. Zunächst war von einem Tötungsdelikt ausgegangen worden. Auch wenn die Obduktion keine Ergebnisse gebracht habe, liefen weitere medizinische Untersuchungen zur Einordnung des Todes. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an.

