Zwei Verletzte nach Unfall auf der B7

Utzberg. Vermutlich ein Vorfahrtsfehler führte am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B7 nahe Utzberg.

Am Dienstagmorgen kam es auf der B7 zwischen Utzberg und Mönchenholzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Auf Höhe des Napoleonsteins bog ein Transporter auf die Bundesstraße und übersah dabei vermutlich ein Auto, dass in Richtung Erfurt unterwegs war. Der Pkw stieß mit dem Heck des Transporters zusammen, wobei dieser in den Straßengraben geschleudert wurde. Das Auto kam auf einem angrenzenden Feldweg zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Foto: Johannes Krey

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Transporters schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Klinikum. Der Pkw-Fahrer verletzte sich ebenfalls. Die Feuerwehren sicherte die Unfallstelle ab, betreute die Verletzten und reinigte anschließend die Unfallstelle. Unterstützung gab es dabei von Ersthelfern, die den Unfall beobachtet hatten. Diese alarmierten auch die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B7 komplett gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

