Empor Weimars Vorsprung schmilzt weiter

Weimar/Apolda. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Nord verliert in Frankendorf und es wird wieder spannend. Fortuna Großschwabhausen bleibt hingegen Schlusslicht.

Nach drei Unentschieden in Folge hat Fußball-Kreisliga-Spitzenreiter Empor Weimar mit 1:2 bei Fortuna Frankendorf verloren und gegenüber Verfolger Traktor Teichel II weitere Punkte eingebüßt. Der Vorsprung ist auf fünf Zähler geschmolzen, außerdem hat die Reserve noch ein Spiel weniger absolviert.

Die Frankendorfer gingen nach einer halben Stunde durch Steffen Schmidt in Führung. Als Maximilian Schrader dann für die Gäste ausglich, hatten die Hausherren aber gleich die passende Antwort. Maximilian Vogt traf zum 2:1, welches die Gastgeber auch nach Hause brachten.

In Mellingen wollte derweil Schlusslicht Fortuna Großschwabhausen die Rote Laterne abgeben, wurde aber mit einem klaren 4:0 der Blau-Gelben nach Hause geschickt. Christian Ruecker, Tilo Schuchert und Leon Guerra per Doppelpack hatten in Halbzeit zwei die Tore erzielt. Der BSC Apolda konnte sich hingegen von unten ein wenig absetzen. Beim 3:0 in Ettersburg hatten Marcel Tetzel, Pascal Trillhof und Maximilian Metzeroth getroffen.

Die Kromsdorfer, unter der Woche in Ettersburg noch unterlegen, gewannen daheim gegen Wickerstedt klar mit 5:1. Kapitän Martin Ochsenfahrt erzielte dabei einen Dreierpack.