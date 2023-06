Erfurt-Sömmerdaer Sportnews: Union vor dem Double, Entwarnung bei Torjäger, drei Highlights am Samstag

Der FC Union Erfurt kann am Sonntag oder vielleicht schon am Samstag den Landesklasse-Aufstieg perfekt machen. Kein Kreuzbandriss bei Kirchner. Topläufer beim Geraauelauf dabei. Indigos daheim Außenseiter. Thüringens beste Fechter in der Riethsporthalle.

Union will Double perfekt machen

Neun Tage nach dem Kreispokalsieg könnte der FC Union Erfurt das Double perfekt machen. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga wäre mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) beim VfB Grün-Weiß vorzeitig Meister – oder schon am Samstag, falls Verfolger Buttstädt da nicht bei Empor Erfurt gewinnt.

Kein Kreuzbandriss bei Kirchner

Entwarnung für Paul Kirchner: Der beste Oberliga-Torschütze des FC An der Fahner Höhe hat sich beim 3:1-Derbysieg in Nordhausen nicht das Kreuzband gerissen. Dennoch muss er pausieren und verpasst das Saisonfinale gegen Rudolstadt.

3. Gerauauelauf mit Bräutigam

Mit Topläufer Marcel Bräutigam, der über die 8 km startet, lockt der 3. Geraauelauf am Samstag ab 9 Uhr mit fünf Strecken für Jung und Alt in den Erfurter Norden. Start und Ziel ist der Sportplatz Am Nordpark.

Indigos empfangen Halle Falken

Nach einem Sieg und einer Niederlage zum Start der Football-Oberliga empfangen die Erfurt Indigos am Samstag (15 Uhr) die favorisierten Halle Falken in der Essener Straße.

Thüringens Top-Fechter in Erfurt

Thüringens beste Fechter treffen sich am Samstag ab 10 Uhr in der Riethsporthalle, wo von der U17 bis zu den Veteranen der Thüringenpokal ausgefochten wird.