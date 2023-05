Laufprominenz beim Skatstadtmarathon in Altenburg

Arne Gabius und Lisa Hahner vor ihrem Start beim ältesten deutschen Stadtmarathon in Frankfurt am Main.

Altenburg. Olympiastarterin Lisa Hahner führt 2023 im Skatstadtmarathon-Projekt am 10. Juni Interessenten über 13,3 Kilometer

Lisa Hahner, ehemalige Topläuferin der deutschen Läuferszene, wird zum 13. Skatstadtmarathon am 10. Juni im Rahmen des Projekts „Laufen mit einem Profi“ die 13,3 km-Strecke absolvieren. Seit etwa einem halben Jahr lebt und trainiert sie in Berlin, ihre Bestzeit von 2:28:39 Stunden erzielte sie am 25. Oktober 2015 beim Frankfurt-Marathon, ein Jahr später qualifizierte sie sich für den Marathonwettbewerb bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.

In Altenburg wird Lisa Hahner am Freitagabend im „Goldenen Pflug“ aus ihrem Sportlerleben erzählen und sowohl Fragen beantworten, als auch Autogrammwünsche erfüllen. Bereits mit Eröffnung der Messe um 17 Uhr steht sie allen Laufbegeisterten und Neugierigen für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Wer über das Autogramm hinaus gemeinsam mit ihr am Samstag die 13,3 km-Strecke laufen möchte, sollte sich bei den Organisatoren unter info@skatstadtmarathon.de anmelden.

Was ist neu beim13. Skatstadtmarathon?

Ab diesem Jahr haben die Organisatoren für Kinder und Schüler eine neue Strecke im Angebot. Mit dem 1000 m-Kinderlauf wird die Lücke zwischen dem 400 und 3600 Meter Schülerlauf geschlossen.

Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich seit vielen Jahren die Kinder- und Schülerläufe. Die Teilnahme an ihnen ist für alle Kinder, Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre kostenfrei, dies gilt auch für Jugendliche, die sich über die längeren Strecken bis einschließlich Halbmarathon anmelden.

Natürlich ist und bleibt der Marathon die Königsstrecke. Jeder, der diese Distanz in Altenburg schon gelaufen ist weiß, wieso die Organisatoren ihren Lauf „Die anspruchsvolle Herausforderung in Altenburg“ nennen. Leider fand der Paarstaffel-Marathon in den letzten Jahren nur wenig Beachtung, obwohl er diese anspruchsvolle Herausforderung für zwei Läuferinnen oder Läufer beinhaltet, denn nach dem Start um 9 Uhr absolviert zuerst ein Läufer die Halbmarathonstrecke und übergibt dann auf dem Markt an der Marathon-Wendestelle die Startnummer an den zweite Läufer bzw. Läuferin. Nachdem dieser die Strecke geschafft hat, laufen beide letztendlich gemeinsam durchs Ziel. Gewertet wird der Paarstaffel-Marathon in den Kategorien Männer-, Frauen- oder Mixstaffel.

Neue Bäume statt Siegersträuße: Moorbirke am Märchenbrunnen

Anstelle der obligatorischen Blumensträuße für die Sieger und Platzierten der Läufe ist eine Unterstützung der Stadt Altenburg im Rahmen der Aktion „Baum des Jahres“ geplant. Dazu soll entlang der Laufstrecke jährlich ein Baum gepflanzt und mit einer Tafel ergänzt werden, auf der welche die Namen der einzelnen Sieger über die verschiedenen Strecken zu lesen sein wird. In diesem Jahr wird eine Moorbirke am Märchenbrunnen gepflanzt.

Traditionell sind die Siegerehrungen im Vereins- oder Schulwettbewerb. Sieger wird die Schule, welche im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl die meisten Läufer ins Ziel bringt. Die Wertung erfolgt getrennt für Grundschulen und Regelschulen beziehungsweise Gymnasien.

Den Vereinswettbewerb gewinnt derjenige Verein, der die meisten Finisher hat, wobei nur die Strecken ab 5,4 km in die Wertung einbezogen werden. Zum zweiten Mal nach 2022 würdigen die Veranstalter die älteste und den ältesten Teilnehmer.

Festprogramm und Livemusik rund um den Markt

Ein abwechslungsreiches, buntes Kultur- und Sportprogramm wird den 13. Skatstadtmarathon am 10. Juni umrahmen. Auf dem Markt können die Gäste Livemusik und Showtanz erleben und Eventmoderator Stefan Bräuer moderiert ab 8.30 Uhr. Auf der Kultmeile im Schlosspark gibt es ebenfalls Showtanz, Musik und jede Menge Motivation, gemalt und geschrieben auf Schildern, die den Läufern den beschwerlichen Weg nach oben zur Teehausweise erleichtern sollen. Am Großen Teich finden von 10 bis 17 Uhr das große Kinderfest und der „Tag des Sports“ auf der Wiese vor dem Parkhotel statt. Altenburger Vereine stellen sich vor und ein buntes Angebot an Sport, Spiel und Unterhaltung wartet auf alle kleinen Gäste, ihre Familien und Freunde. Die große Skatstadtmarathon-Party beginnt 17 Uhr – erstmals mit Stefan Bräuer.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet unter www.skatstadtmarathon.de