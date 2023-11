Neustadt neuer Spitzenreiter. Tannas Frauen mit Kantersieg

So spielten die hiesigen Fußball-Mannschaften im Kreis.

Kreisliga: SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – Bodelwitzer SV 11:0 (5:0)

Mit einem Kantersieg im Nachholspiel gegen Bodelwitz eroberte Neustadts Zweite die Tabellenführung in der Kreisliga, Staffel B. Von Beginn an waren die bestens besetzten Blau-Weißen die spielbestimmende Mannschaft. Walther eröffnete den Torreigen, den Kern ausbaute, bevor er das 3:0 durch Käpnick vorbereitete und seinen zweiten Treffer nachlegte. Es folgten die Tore von Opel und Schuhmann, doch der Torhunger der Platzherren war noch nicht gestillt, die durch weitere Treffer von Opel per Foulstrafstoß, Rocktäschel, Kern und Weise per Doppelpack die Überlegenheit ummünzten.

SG TSV 1860 Ranis – FSV Hirschberg 5:1 (1:0)

Eine überlegene Raniser Mannschaft konnte einen klaren Sieg einfahren. Zur Pause führte sie durch ein Tor von Dimas nur 1:0. Ludwig, ein FSV-Eigentor, Lindig und Baum drückten die Überlegenheit in weitere Tore aus. Die Saalestädter konnten sich in der Nachspielzeit mit dem Ehrentreffer durch Mahmood belohnen. Ranis ist ärgster Verfolger von Spitzenreiter Neustadt II.

SV Gräfenwarth – SV Blau-Weiß 90 Neustadt II 4:5 (1:3)

Am Ende waren die Blau-Weißen froh über den Dreier. Zunächst sah es nach einem klaren Sieg des Spitzenreiters aus, der nach knapp einer Stunde mit 5:1 führte. Käpnick und Kern jeweils per Kopf brachten die Gäste früh auf die Siegerstraße. Der kampfstarke SVG kam durch ein Eigentor ins Spiel zurück. Als Kern, Opel und Köhler weitere Treffer nachlegten, schien die Partie entschieden. Aber die Platzherren konnten durch Monteiro per Strafstoß verkürzen. Als Monteiro wenig später einen weiteren Strafstoß verwandelte und drei Minuten später zum Hattrick traf, kam nochmals Spannung auf.

LSV 49 Oettersdorf – TSV 1898 Oppurg 2:5 (0:2)

Nach der LSV-Chance durch Zölsmann, erzielte Rein im Gegenzug das frühe 0:1. Oettersdorf kämpfte sich ins Spiel zurück. Ein Missverständnis in der LSV-Abwehr führte zum zweiten Treffer durch Bloche. Die Platzherren bewiesen vor 178 Zuschauern eine tolle Moral und konnten durch Seifert per Strafstoß und Brünner ausgleichen. Die Rudat-Elf bestrafte die Oettersdorfer Fehler in der Defensive konsequent und kam in der Schlussphase nach Toren von Bloche, Pernt und Rein zum klaren Sieg.

FSV Orlatal Langenorla II – Bodelwitzer SV 1:1 (1:0)

Im Kellerduell gab es eine Punkteteilung, die mehr für die Gäste spricht. In einem kampfbetonten Spiel hatten beide Mannschaften guten Phasen. Den besseren Start hatte der FSV, der durch Aljirbi in Führung ging. Die Näther-Elf konnte diesen knappen Vorsprung bis in die Schlussphase halten, ehe Oechsner noch der Ausgleich gelang.

Kreisklasse Hof Frauen: SG Berg/Tanna – 1. FC 1928 Schwarzenbach 15:0 (10:0)

Nach zwei Niederlagen kam die Spielgemeinschaft wieder in die Erfolgsspur zurück und schoss sich zum Auftakt der Rückrunde den Frust von der Seele. Vom Anstoß weg dominierten die Grün-Weißen, die eine Reihe von Chancen konsequent nutzten. Erfolgreichste Torschützin war Michelle Buse mit sechs Treffern. Die weiteren Tore erzielten Johanna Picker (3), Isabelle Aust (2), Vanessa Sachs, Katerina Schubert (je 1) sowie zwei Eigentore der Schwarzenbacherinnen.