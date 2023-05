Oppurg bleibt Tanna auf den Fersen

Moßbach. So verliefen die Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga.

Kreisliga: SV Moßbach II - SG SV Grün-Weiß Tanna 0:3 (0:2)

Einen glanzlosen, aber verdienten Sieg konnten die Tannaer einfahren. Gegen Moßbach ging der Favorit durch Priesnitz früh in Führung. Auf der Gegenseite scheiterte Peresypkin an Torwart Schnedermann. Nachdem Woydt vergab, baute Rödel die Führung aus. Kurz nach Wiederanpfiff fiel die Entscheidung durch Dietrich. Woydt hätte noch einen drauflegen können, aber nach einer Stunde ließ die Kohl-Elf nach, wirkte in den Zweikämpfen nicht mehr souverän.

FSV Orlatal Langenorla II – SG VfR Bad Lobenstein III 5:0 (1:0)

Der FSV Orlatal II festigte seinen Mittelfeldplatz. Dagegen wird die Luft im Tabellenkeller für die Koseltaler immer dünner. Mann des Spiels war Aljirbi, der vier Treffer erzielte, darunter nach dem Wechsel innerhalb von sechs Minuten ein Hattrick. Der FSV hatte von Beginn an ein Chancenplus, scheiterte aber an Torwart Wagenführ, der auch einen Strafstoß von Aljirbi parierte. Die Gäste bäumten sich im zweiten Abschnitt noch einmal auf, aber die Heimelf spielte die Angriffe clever aus und kam in der Schlussviertelstunde durch den Dreierpack von Aljirbi und Albrecht noch zum klaren Sieg.

SV Gräfenwarth – TSV 1898 Oppurg 0:2 Wertung

Oppurg holt seine Punkte nicht nur auf dem Platz, sondern auch am Grünen Tisch. Nachdem in der Vorwoche der VfB 09 Pößneck II keine Mannschaft stellen konnte, trat diesmal der SV Gräfenwarth wegen Personalmangel nicht zum Nachholspiel an. So kam die Elf um Trainer Nico Rudat zum zweiten Mal hintereinander kampflos zum Sieg. Die Partie wurde mit drei Punkten und 2:0-Toren für Oppurg gewertet. Durch diesen Dreier rückte der TSV 1898 mit 43 Punkten auf Platz zwei vor, liegt zwei Punkte hinter Tabellenführer Tanna (45). Auf den weiteren Plätzen folgen Ranis (42), Triptis (41) und Neustadt II (39). Für Spannung im Titelrennen ist weiter gesorgt.