Schmöllner Tennis-Herren in Ruhla ohne Chance

Schmölln. Warum die Knopfstädter dennoch nicht ganz unzufrieden vom Match beim Titelanwärter zurückkehren

Die Tennis-Herren des TC Schmölln waren beim Titelanwärter TC Ruhla 92 II nicht in Best-besetzung angereist. Sie versuchten trotzdem, das letztjährige Ergebnis (0:9) immerhin zu verbessern. In der ersten Einzelrunde traten Martin Büttner, Tim Großmann und Janek Heinke an. Martin und Tim verloren klar mit 2:6, 1:6 bzw. 3:6, 0:6. Janek spielte immerhin ein knappes Match, er verlor am Ende gegen Börsch jedoch mit 4:6, 4:6.

In der zweiten Einzelrunde lag es nun an Marek Koutnik, Tim Kirmse und Andreas Bendick, dieses Zwischen-Ergebnis noch zu verbessern. Marek spielte ein tolles und enges Match, das er am Ende 3:6, 6:3, 10:2 für sich entschied. Tim und Andreas dagegen hatten in ihren Matches keine Chance. Beide verloren klar mit 2:6, 1:6 bzw. 0:6, 1:6.

Mit diesem 1:5-Zwischenstand war das Punktspiel bereits entschieden. Trotzdem wollten die Schmöllner noch ein paar Punkte holen und erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Dazu wurden die Paarungen Büttner/Kirmse, Koutnik/Großmann und Bendick/Heinke in die Doppel-Rennen geschickt. Im ersten Doppel spielten Büttner/Kirmse eine tolle Partie, sie verloren am Ende jedoch ganz knapp mit 2:6, 7:6, 7:10 gegen Sikorski/Schrickel. Im zweiten Doppel hielten Koutnik/Großmann gut mit, sie mussten sich am Ende allerdings relativ knapp mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Im dritten Doppel hatten Bendick/Heinke keine Chance und verloren klar mit 1:6, 1:6. Auch wenn am Ende insgesamt eine 1:8-Niederlage zu Buche steht, können die Schmöllner Herren doch ganz zufrieden sein. Im Gegensatz zur letzten Begegnung mit dem Vorjahres-Thüringenmeister waren einige Matches immerhin nicht ganz so deutlich zugusten der Westthüringer ausgefallen. Das nächstes Punktspiel der Herren ist am 3. Juni um 13 Uhr auf heimischer Anlage. Dort rechnen sich die Schmöllner durchaus Chancen auf einen knappen Sieg aus.

Herren 50 verspielen gegen Jena schon den Titel?

Am vergangenen Samstag kam es zum Spitzenspiel der Herren-50-Oberliga. Zu Gast waren die Senioren vom USV Jena. Doch aus dem gewünschten Erfolg für die Schmöllner wurde leider nichts. In den Einzeln mussten Marco Cormann (2:6, 1:6), Mario Jander (1:6, 0:6), Torsten Wolf (bei 0:2 aufgegeben) und Mario Franke (2:6, 2:6) herbe Niederlagen einstecken. Und auch in den Doppeln konnten sich die Schmöllner gerade einmal drei Spiele erkämpfen (2:6, 1:6 bzw. bei 0:2 aufgegeben).

Nach dieser 0:6-Niederlage wird es für die Schmöllner Senioren wohl sehr schwierig werden, noch Thüringenmeister zu werden. Das nächstes Punktspiel ist am 3. Juni beim TC 1912 Weimar II.

Herren II siegen klar gegen Tambach-Dietharz

Beim zweiten Saison-Spiel hatten die 2. Herren Tambach-Dietharz II zu Gast. Bereits in den Einzeln machten die Schmöllner den Sieg perfekt. Ringo Plarre (6:4, 6:0), Mario Franke (6:2, 6:4) und Sören Rostig (6:1, 6:0) gewannen recht deutlich; Dennis Heilmann gewann nach verlorenem ersten Satz sein allererstes Punktspiel-Einzel mit 3:6, 6:2, 10:6. Das Punktspiel war an dieser Stelle bereits entschieden. Trotzdem gaben die Herren auch in den Doppeln ihr Bestes. Die Paarungen Plarre/Franke und janek Heinke/Rostig gewannen haushoch mit 6:1, 6:2 bzw. 6:2, 6:0. Mit diesem 6:0-Sieg setzen sich die 2. Herren vor dem Spiel in Ilmenau am 4. Juni oben in der Tabelle fest.