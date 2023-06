Selbstbewusst im Sattel: Erfurter Schüler trainieren beim RSC Turbine sicheres Radfahren

Erfurter Schüler mit Klassenlehrer Florian Serick (hinten links) und Trainer Konrad Hlawenka (rechts) beim Training an der Radrennbahn.

Erfurt. In einem gemeinsamen Projekt des RSC Turbine Erfurt und der Riethschule wird Kindern das sichere Radfahren beigebracht. Verein und Polizei nennen mehrere Gründe, warum die Übungsstunden wichtig sind.

Im vergangenen Winter durften die Schülerinnen und Schüler mal auf dem Ergometer fahren wie die Profis, auf ihren Rädern drehten sie sogar schon Runden auf dem berühmten Oval der Erfurter Radrennbahn, wo bereits Olympiasieger unterwegs waren: In einem gemeinsamen Projekt des RSC Turbine und der Riethschule lernen Viertklässler nicht nur das sichere Fahren im Straßenverkehr, sondern finden auf diese Weise möglicherweise Spaß am Radsport.

„Vielleicht ist ja das eine oder andere Talent dabei, das sich später zum erfolgreichen Athleten entwickelt“, sagt Klassenlehrer Florian Serick. Im vergangenen Herbst wurde jene Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportverein auf den Weg gebracht, um den Kindern mehr Selbstbewusstsein auf dem Rad zu vermitteln und damit die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Einmal wöchentlich wird eine Übungsstunde angeboten.

Wie fahre ich richtig an eine Ampel heran? Wie biege ich richtig ab? Jene Fragen werden mit den Kindern in der Praxis geübt. „Es ist zum Beispiel wichtig, das einhändige Fahren zu trainieren, damit im Straßenverkehr sicher ein Richtungswechsel angezeigt werden kann“, sagt Trainer Konrad Hlawenka: „Wenn dann ein Kind nebenbei auch noch den Spaß am Radsport entdeckt, umso besser.“

Unterstützt wird das Projekt von der Polizei, die sich mit sechs Beamten der Abteilung Kriminal- und Verkehrsprävention der Dienststelle in Erfurt-Süd um die Schulung der jungen Verkehrsteilnehmer kümmert und nach erfolgreichen Übungsstunden in Theorie und Praxis einen Fahrradpass ausstellt. Jährlich beteiligen sich 2000 Erfurter Schüler. „Die Motorik bei den Kindern nimmt ab. Solche Angebote sind auch deshalb wichtig, um den Überblick im Straßenverkehr zu schulen“, sagt Polizeioberkommissar Daniel Weise.

Auch die Kinder der Riethschule finden die Übungsstunden im Rahmen des Projektes gut und sinnvoll. „Viele Schilder kannten wir vorher noch nicht, obwohl wir im Straßenverkehr unterwegs sind“, sagt Philipp und fühlt sich auf dem Rad nun sicherer. Zudem kommt der Spaß nicht zu kurz: „Um die Hindernisse zu fahren war cool“, sagt Luis.

Für Eltern, die ihren Kindern früher als in der vierten Klasse das sichere Radfahren beibringen wollen, bietet der RSC Turbine Erfurt jeweils dienstags und donnerstags für die Jüngsten ab einem Alter von fünf Jahren nach Anmeldung (Telefon: 0361 / 3 73 10 33, oder E-Mail an: info@rsc-turbine.de) ein Probetraining an.