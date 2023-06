Vier Erfurter Boxer beeindrucken im Quadrat

Neuendettelsau. Boxer des PSV Erfurt sichern sich beim international besetzten Viking-Cup in Bayern allesamt Medaillen.

Am Pfingstwochenende fand im bayrischen Neuendettelsau der Viking-Cup, ausgerichtet vom dort ansässigen Boxclub Viking, statt. Es war ein hochkarätiges Turnier mit internationaler Besetzung. Angereist waren 149 Boxer aus Frankreich, Österreich, Israel, Litauen, Tschechien, der Republik Moldau, Kasachstan, der Ukraine und sieben deutschen Bundesländern. Dazu gehörten auch vier Sportler des PSV Erfurt.

Die Erfurter Jungs schlugen sich wacker und durften mit einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze nach Hause fahren. Den Auftakt machte PSV-Newcomer Ibrahim Djabrailov, der zu Lernzwecken dabei war. Mit bisher sechs Siegen in sechs Kämpfen hatte er eine makellose Kampfbilanz. Diese baute er gegen Ali Ismail vom hessischen Club „Art of Boxing“ aus Frankfurt/Main im Jugend-Mittelgewicht bis 75 kg aus. Er kämpfte zum ersten Mal über die Distanz von dreimal drei Minuten, zog durch und gewann den Kampf um Bronze (für mehr erfüllte er die Zugangsvoraussetzungen nicht).

Ali Qannad war der zweite PSV-Mann im Ringquadrat. Er kämpfte bei den Männern im Leichtgewicht bis 60 kg und besiegte den Tschechen Vladimir Trakal souverän nach Punkten. Seinen zweiten Kampf bestritt er am nächsten Tag gegen den Kasachen Nurbolat Bekbauov, der ihm das Leben ziemlich schwer machte. Doch am Ende sicherte sich Qannad Silber.

Ahmed Dakaev bestieg als nächster den Ring im Halbmittelgewicht der Männer. Gegen Lazaros Kodanidis vom TSV Königsbrunn gewann er vorzeitig in Runde zwei. Geschwächt von einem Infekt musste er sich dann Chukwuka Okoh-Ezeokeke vom SC Colonia 06 Köln geschlagen geben und holte ebenfalls Silber. Zuletzt stieg Erfurts amtierender deutscher Meister Djabrail Bakaev in den Ring. Er bestritt gleich seinen Finalkampf gegen den kasachischen Nationalmannschaftsboxer Arlan Kenshilik im Halbmittelgewicht der Jugend. Er tat sich etwas schwer, aber am Ende reichte es zum Punktsieg, der Goldmedaille und dem Siegerpokal.