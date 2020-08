Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Robin Krüger ist der neue Cheftrainer beim FC Rot-Weiß Erfurt

Robin Krüger kehrt zurück in die Landeshauptstadt Thüringens und wird Cheftrainer der Oberliga-Mannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt.

Wie der Verein mitteilt, hat der 31-jährige A-Lizenzinhaber einen Vertrag beim FC Rot-Weiß Erfurt unterschrieben und wird am Dienstag die erste Trainingseinheit leiten.

Im Sommer 2018 übernahm Krüger die U19 des FC Rot-Weiß Erfurt und unterstützte seitdem das Trainerteam der 1. Mannschaft. Bevor der Spielbetrieb im Januar eingestellt werden musste, leitete er interimsweise fünf Spiele lang die Regionalliga-Mannschaft des Vereins.

„Ich freue mich extrem, zurück in Erfurt zu sein. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, was dieser Verein mir bedeutet. Mir ist klar, dass jetzt sehr viel Arbeit auf mich zukommt, und jeder sollte wissen, dass ein langer und schwerer Weg vor uns liegt. Das alles können wir nur schaffen, wenn alle im Verein an einem Strang ziehen. Ich brenne für diese Aufgabe und bin bereit, dabei vorweg zu gehen.“, sagt Robin Krüger.

