RWE-Torschütze Sivaci: „Trainer haben mir immer vertraut“

Wie bewerten Sie das 3:2 Ihrer Mannschaft in Plauen?

Wir sind alle sehr glücklich, dass wir den vierten Sieg in Serie geschafft haben. Das war auch ein Signal an die anderen Gegner.

Warum wurde es nach dem 3:0-Vorsprung noch einmal so eng?

Uns ist ein Fehler unterlaufen, der zum Gegentor geführt hat. Dann waren wir verunsichert. Aber für uns spricht, dass wir trotzdem die drei Punkte geholt haben. Morgen fragt keiner mehr danach.

Was bedeuten Ihnen persönlich die beiden Torerfolge?

Ich bin stolz, dass ich nun auch selbst für den FC Rot-Weiß getroffen habe. Zuletzt habe ich ja schon viel probiert. Aber mal ging der Ball drüber oder daneben. Die Trainer jedoch haben mir immer das Vertrauen geschenkt. Durch unsere kleine Erfolgsserie ist bei mir eben auch noch mehr Selbstvertrauen da.

Was macht Sie noch stark?

Meine Eltern stehen hinter mir, aber auch Franz Gerber hier beim FC Rot-Weiß unterstützt mich, wo es geht. Das ist unglaublich motivierend und für mich als einen noch jungen Spieler sehr wichtig.

Ihren Wechsel nach Erfurt bezeichnen Sie schon jetzt als gelungen?

Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und mich jetzt hier weiterentwickeln kann. Nun freue ich mich auf das Spiel am Sonntag im Steigerwaldstadion mit den klasse Fans im Rücken, die uns gerade auch hier in Plauen so unglaublich unterstützt haben.

Vierter Sieg in Folge für FC Rot-Weiß Erfurt Vierter Sieg in Folge für FC Rot-Weiß Erfurt Vierter Sieg in Folge: FC Rot-Weiß Erfurt gewinnt 3:2 beim VFC Plauen. Foto: Frank Steinhorst

Glück gehabt: FC Rot-Weiß gelingt vierter Sieg in Serie