Aus für Profifußball: FC Rot-Weiß Erfurt stellt Spielbetrieb ein

Das tagelange Ringen um eine Zukunft des Profifußballs beim FC Rot-Weiß Erfurt ist gescheitert. Der Regionalligist wird sich mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückziehen. Insolvenzverwalter Volker Reinhardt informierte am Nachmittag die Mannschaft und Trainer von diesem Schritt. Der FC Rot-Weiß meldet sich vom Spielbetrieb ab.

„Die Spieler der Mannschaft haben große Geduld bewiesen. Die meisten von ihnen wollten bleiben und haben bis heute abgewartet. Sie müssen jetzt noch vor Ende der Transferperiode die Möglichkeit zu einem Vereinswechsel bekommen“, erklärt Reinhardt. „Ich danke allen Spielern, dass sie diese auch für sie belastende Situation solidarisch mitgetragen haben und wünsche ihnen allen eine erfolgreiche sportliche Zukunft.“

Die Profis des FC Rot-Weiß Erfurt haben nun die Möglichkeit, sich bis kommenden Freitag einen neuen Verein zu suchen. Die Mannschaft erlebte derweil chaotische Tage. Am Freitag verkündete Insolvenzverwalter Volker Reinhardt, man werde sich am Montag wahrscheinlich vom Spielbetrieb zurückziehen. Stunden später sagte er plötzlich, möglicherweise gebe es doch noch einen Investor. Nun aber kam das endgültige Aus.

Rückzug wirkt sich auch auf Halbfinale im Landespokal aus

Der Thüringer Traditionsverein, der 1966 gegründet worden war, steht im Falle der Abmeldung vom Spielbetrieb als erster Absteiger fest. Alle Spiele des Tabellen-14. werden dann annulliert. Damit kann auch das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FC Energie Cottbus nicht ausgetragen werden. Der FC Rot-Weiß wird bei einem Rückzug auch nicht am Halbfinale um den Thüringer Landespokal am 28./29. März antreten.

Der Rückzug aus der Regionalliga bedeutet allerdings nicht das Aus für den insolventen Verein. Nach dem Abstieg wolle man in der Oberliga eine neue Mannschaft aufbauen, hieß es. Auch die Jugendarbeit im Nachwuchsleistungszentrum wird fortgesetzt.

Die dramatische Entwicklung war entstanden, nachdem die geplante Ausgliederung der Profiabteilung in die FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH trotz neuer Investoren gescheitert war. Allein in dieser Saison schlägt eine Deckungslücke von 1,4 Millionen Euro zu Buche. Der Insolvenzverwalter und zwei der drei Geldgeber fechten inzwischen sogar juristische Auseinandersetzungen aus.

Die Insolvenz von Rot-Weiß Erfurt in der Chronik

14. März 2018: Der sportliche Abstieg aus der 3. Liga ist kaum noch zu vermeiden. Rot-Weiß Erfurt stellt einen Insolvenzantrag.

22. März 2018: Volker Reinhardt wird als Insolvenzverwalter eingesetzt.

August 2018: Forderungen von 6,8 Millionen werden bei Reinhardt von 132 Gläubigern angemeldet.

Dezember 2018 bis März 2019: Zweimal steht RWE vor dem endgültigen Aus. Neue Darlehen retten den Club in letzter Minute.

30. August 2019: Die Regionalliga-Mannschaft wird in die FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH ausgegliedert.

11. Oktober 2019: Reinhardt findet neue Investoren und präsentiert die ASGV Grundbesitz- und Verwaltung GmbH aus Leipzig, die Millhouse Capital GmbH aus Erfurt und die Franz Gerber Reha- und Sportagentur GmbH.

16. Januar 2020: Insolvenzverwalter Reinhardt gibt bekannt, dass die Dezember-Gehälter nicht bezahlt werden konnten und die Lage erneut kritisch sei. Die Ausgliederung der Profimannschaft in eine GmbH ist gescheitert.

24. Januar 2020: Reinhardt steht vor der Aufgabe. Verhandlungen mit neuen Investoren verliefen ergebnislos, drei Tage später soll die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet werden.

26. Januar 2020: Völlig überraschend bahnt sich ein Durchbruch bei Investorengesprächen an. Reinhardt liegt eine Absichtserklärung vor, das erste Rückrundenspiel gegen Cottbus soll unbedingt ausgetragen werden.

29. Januar 2020: Die Verhandlungen mit dem Investor bleiben erfolglos. Rot-Weiß Erfurt meldet sich vom Spielbetrieb in der Regionalliga ab. Ab Sommer soll ein Neustart in der Oberliga erfolgen.

