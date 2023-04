Gute Noten für Erfurts Bürgeramt

Erfurt. In einem bundesweiten Ranking zur Zufriedenheit mit der Behördenarbeit vor Ort belegt Erfurt den achten Platz.

Die Thüringer Landeshauptstadt hat bei einer Analyse der Behördenarbeit in den 40 einwohnerreichsten deutschen Städten gut abgeschnitten: Erfurts Bürgeramt wurde in 646 Bewertungen mit insgesamt 3,9 von 5 möglichen Sternen bewertet – Platz 8. Zum vierten Mal hatte der bundesweit aktive Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSVBB) die Bewertungen von Bürgerämtern und -büros in den 40 Städten unter die Lupe genommen. Dabei prüfte er mehr als 47.000 Bewertungen zu 346 Behörden.

Deutschlandweit am zufriedensten sind demnach die Bürger in Kassel mit der Behördenarbeit vor Ort. Dass es in der nordhessischen Großstadt nur eine Behörde gibt, in der Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigt werden können, scheint die Kasseler nicht zu stören. Sie bewerten die Arbeit ihres Bürgerbüros mit insgesamt 4,1 Sternen. Damit löste Kassel Augsburg (4,07 Sterne) als Gewinnerstadt des Rankings ab; Augsburg war zuletzt zweimal in Folge auf Rang eins gelandet.

Neben Kassel und Augsburg wird die Behördenarbeit nur in Bielefeld (4,06) und Bochum (4) mit mindestens 4 Sternen bewertet. Knapp hinter Bochum landet Berlin auf Platz fünf. Die 46 analysierten Bürgerämter Berlins wurden mit durchschnittlich 3,97 Sternen bewertet.