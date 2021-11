Thüringen-Ticker: Alle Nachrichten vom 6. bis 11. November 2021

Alle Nachrichten aus und für Thüringen im Zeitraum vom 6. bis 11. November 2021.

Zum aktuellen Thüringen-Ticker mit allen Nachrichten von heute

Donnerstag, 18. November:

22 Uhr: Wurmkur-Werbung zur Vorbeugung gegen Corona bei Demo am Thüringer Landtag

Die große Erzählung davon, dass ein Wurmmittel vorbeugend gegen eine Infektion mit dem Corona-Virus wirkt, erreicht Erfurt. Vor dem Thüringer Landtag steht ein Mann auf der Bühne und erzählt genau das. Joachim S. ist nach eigenen Angaben ein Arzt aus der Stadt. Er berichtet, dass das Mittel „Ivermectin“ zur Prophylaxe tauglich sei. Was er nicht sagt: Das von ihm benannte Mittel ist in Europa oder den USA nicht für eine Behandlung gegen Corona oder die Prophylaxe zugelassen. Fachleute warnen sogar davor, dass eine falsche Einnahme schwere gesundheitliche Schäden nach sich ziehen könnte. Zuletzt war das Mittel in Österreich mehrfach ausverkauft. Warnungen hören die etwa 450 Menschen vor dem Landtag nicht. Sie hören nur die Werbung des Arztes.

18.50 Uhr: Herzgut Landmolkerei in Rudolstadt ist insolvent

Jetzt hat es nach der Agrargenossenschaft Teichel den nächsten Landwirtschaftsbetrieb in Saalfeld-Rudoltadt erwischt. Die Sanierung der letzten eigenständigen Molkerei Thüringen soll über das Restrukturierungsverfahren gelingen.

17 Uhr: AfD-Kandidat verfehlt Mehrheit für Amt des Landtagsvizepräsidenten

Die AfD-Fraktion ist bei der Wahl für das Amt eines Landtagsvizepräsidenten mit ihrem Kandidaten gescheitert. Der Abgeordnete Robert Sesselmann erhielt am Donnerstag 25 Ja- und 47 Nein-Stimmen bei 75 gültigen abgegebenen Stimmen. Es gab 3 Enthaltungen. Damit erreichte Sesselmann nicht die erforderliche Mehrheit. Die Wahl war nötig geworden, weil der bisherige Landtagsvizepräsident Michael Kaufmann aus dem Parlament ausgeschieden war. Er ist nun Bundestagsabgeordneter.

Auch andere AfD-Kandidaten fielen bei Wahlen am Donnerstag im Erfurter Parlament durch. So verfehlte AfD-Fraktionschef Björn Höcke eine Mehrheit bei der Wahl von Mitgliedern für die Parlamentarische Kontrollkommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes. Auch der AfD-Abgeordnete Olaf Kießling erhielt keine Mehrheit für das gleiche Gremium.

Ebenso wenig gelang es der AfD-Fraktion, Mehrheiten für ihre Kandidaten für den MDR-Rundfunkrat, für das Kuratorium der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen und für den Beirat des Landesdatenschutzbeauftragten zu erreichen. Auch die Wahl eines AfD-Kandidaten als Schriftführer scheiterte. (dpa)

16.30 Uhr: Erfurter Weihnachtsmarkt findet statt

Oberbürgermeister Andreas Bausewein hat soeben bestätigt, dass der Weihnachtsmarkt in Erfurt auf dem Domplatz stattfinden wird. Ein Schlupfloch in der Landesverfügung soll es möglich machen.

15.51 Uhr: Zwei Schwestern mit abenteuerlichem Pyjama-Ausflug in Erfurt

Einen abenteuerlichen Plan heckten eine Zweijährige und eine Vierjährige am frühen Morgen in Erfurt aus.

15.40 Uhr: Regelschule im Weimarer Land wegen Corona geschlossen

Wegen klassenübergreifender Corona-Infektionen ist die Regelschule Buttelstedt (Kreis Weimarer Land) vorerst geschlossen worden. An der Schule sind elf Mädchen und Jungen mit dem Corona-Virus infiziert, wie das Landratsamt in Apolda am Donnerstag mitteilte. Da sich die Fälle über mehrere Klassen und auch über mehrere Schuljahrgänge verteilten, sei dem Infektionsgeschehen nicht mehr hinterherzukommen, sagte eine Sprecherin. Die Schule soll zunächst bis zum 28. November geschlossen bleiben. An der Schule werden rund 200 Kinder und Jugendliche unterrichtet.

13.58 Uhr: Von 47 Fällen blieb nur einer: Ostthüringer wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Ein Mann hat eine Zwölfjährige missbraucht. Doch von der Vielzahl angeklagter Fälle sieht das Landgericht in Gera nur einen bestätigt. So lautet das Urteil.

13.14 Uhr: Auch Weihnachtsmarkt in Nordhausen ist abgesagt

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage in Thüringen und der neuen Landesvorgaben. "Wenn man mit einem gesunden Menschenverstand auf die Zahlen schaut, kann man das nicht verantworten", sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung Nordhausen am Donnerstag auf Anfrage. Auch die neue Landesvorgaben des Freistaates erschweren nach Angaben des Sprechers die Durchführbarkeit. Das Thüringer Kabinett hatte am Dienstag weitreichende 2G-Regelungen beschlossen. Auch zu Veranstaltungen unter freiem Himmel dürfen demnach nur Geimpfte und Genesene. Außerdem gilt ein Besucherlimit von 2000 Menschen.

Zuletzt waren die Weihnachtsmärkte in Jena und auf der Wartburg, in Hildburghausen sowie der mittelalterliche Weihnachtsmarkt am Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden abgesagt worden.

12.37 Uhr: Bäckerei aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt schließt vorübergehend alle Filialen

Als Reaktion auf die dramatisch verschärfte Corona-Infektionslage schließt der in Goßwitz ansässige Bäcker- und Konditorbetrieb Wenzel seine sämtlichen Filialen im Landkreis ab dem kommenden Montag und vorläufig bis zum 5. Dezember, wie Aushänge in den Geschäften seit Donnerstag die Kunden informieren. Das sagen die Firmenchefs zu den Gründen.

12.11 Uhr: Kretschmer kündigt "harten und klaren Wellenbrecher" für Pandemie an

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat angesichts dramatisch steigender Corona-Infektionen im Nachbarland weitere harte Einschnitte in seinem Bundesland angekündigt. Bei einer Regierungserklärung im Landtag sprach er am Donnerstag von einem "harten und klaren Wellenbrecher" für zwei oder drei Wochen. Das Wort Lockdown vermied er. Details sollen am Freitag vom Kabinett beschlossen werden. Kretschmer verwies auf den extrem hohen Wert der Wocheninzidenz in Sachsen, den das Robert Koch-Institut am Donnerstag mit 761,4 angab.

11.41 Uhr: Kikaninchen auf Erfurter Spielplatz muss wieder zur Reparatur

Seit 2010 begrüßt das blaue Kikaninchen – bekannt durch den Kika – vor allem die kleinen Besucher des Spielplatzes hinter der Krämerbrücke. Nun müsse es mal wieder zu einer kleinen Schönheitsreparatur.

11.23 Uhr: Nordhäuser Landrat Jendricke zu 2G für Beschäftigte: “Werde Weisungslage des Ministeriums so nicht vollziehen“

Der Landkreis Nordhausen will den aktuellen Corona-Erlass des Landes Thüringen nicht vollständig umsetzen. Das erklärte Landrat Matthias Jendricke (SPD) unserer Zeitung.

11.08 Uhr: Fußball-Spielbetrieb in Thüringen wird ausgesetzt

Wie befürchtet gerät der Spielplan im Thüringer Fußball durcheinander. Wie der Landesverband mitteilte, werden am kommenden Wochenende sämtliche Spiele der Männer, Frauen, Alten Herren und im Nachwuchs abgesagt. Obwohl der Kinder- und Jugendsport nicht von der 2G-Regel betroffen ist, pausiert auch er.

10.58 Uhr: CDU richtet Impfappell an Thüringer Bevölkerung

Die Thüringer CDU hat an die Bevölkerung appelliert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen und eine eventuelle ablehnende Haltung zur Impfung zu überdenken. Das persönliche Risiko für Krankheit, Krankenhaus oder Tod sei für Geimpfte massiv niedriger, auch wenn diese sich und andere vor allem bei längerem Abstand zur letzten Impfung infizieren könnten, erklärte der CDU-Landesvorsitzende Christian Hirte am Donnerstag. Er sprach von einer dramatischen Lage und rief dazu auf, sich zudem regelmäßig zu testen und Kontakte zu vermeiden, bei denen Impfung und Testung nicht sichergestellt seien. Jeder Einzelne müsse verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. "Wir sind alle Teil der Pandemie - und wir werden sie auch nur gemeinsam überwinden", so Hirte. (dpa)

10.24 Uhr: Schmerzhafte Einschnitte im Sport: Thüringer Spielbetrieb gerät ins Wanken

Kann der ehrenamtlich geführte Amateursport die strikten Vorgaben überhaupt erfüllen? Nach der Verordnung des Landes zur Eindämmung der Corona-Krise stehen die 3342 Vereine in Thüringen vor einer riesigen Herausforderung. Weil die Impfquote im Land vergleichsweise niedrig ist, könnte angesichts der angekündigten Umsetzung der 2G-Regel möglicherweise in manchen Sportarten der Spielbetrieb ins Wanken geraten.

9.45 Uhr: Weiter trübes Novemberwetter: Es bleibt mild und frostfrei

Das trübe Novemberwetter bleibt Thüringen auch in den nächsten Tagen erhalten. Die Temperaturen steigen am Donnerstag auf 8 bis 10 Grad, im Bergland zwischen auf 4 bis 8 Grad. Und so geht es am Wochenende weiter.

9 Uhr: Thüringer Ministerpräsident Ramelow für Testpflicht von Geimpften

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) fordert eine bundesweite Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene. "Jetzt wird es Zeit, dass wir auch die Erwachsenen testen, auch die, die geimpft und genesen sind", sagte Ramelow.

8.40 Uhr: Inzidenz in Thüringen liegt jetzt bei 565

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts leicht auf 565 gefallen. Am Mittwoch waren es 569. Bundesweit meldeten die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages den Höchstwert von 65.371 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren erstmals mehr 50.000 Neuinfektionen pro Tag gezählt worden. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin Sachsen mit 742,2 vor Bayern (609,5) und Thüringen.

8.04 Uhr: Gremienbesetzung ohne AfD: Fraktionen denken über Vorschlag nach

Seit zwei Jahren scheitert die AfD mit ihren Kandidaten zur Besetzung von Gremien zur Verfassungsschutzkontrolle. Nun gibt es einen Vorschlag, wie der Knoten durchschlagen und die AfD weiter außen vor bleiben könnte. Dieser sieht vor, dass das Verfassungsschutzgesetz geändert werden könnte, um das Verfahren für die Besetzung der parlamentarischen Kontrollkommission zu ändern, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Die parlamentarische Kontrollkommission (ParlKK) hat normalerweise fünf Mitglieder, die vom Parlament in das Gremium gewählt werden. Weil noch nicht alle Mitglieder der Kommission gewählt wurden, konnte sie sich bislang nicht neu konstituieren. Daher besteht die alte aus der vergangenen Wahlperiode noch fort. Die AfD hat nach den derzeit geltenden Regeln Anspruch auf zwei Sitze in der Kommission. Doch seit zwei Jahren sind alle Kandidaten gescheitert, die die AfD-Fraktion vorschlug.

Dabei spielte nach Angaben mehrerer Abgeordneter anderer Fraktionen auch eine Rolle, dass die Thüringer AfD vom Landesverfassungsschutz als Beobachtungsobjekt und gesichert extremistische Bestrebung eingestuft wurde. Weil die Situation nicht aufgelöst werden konnte, wurde ein Vermittler, eine Art Streitschlichter eingesetzt. Von diesem komme nun ein Lösungsvorschlag: Der sehe vor, die Mitglieder der Kommission künftig mit einer Zweidrittelmehrheit zu wählen - und dafür auf die bisherige Regelung mit Ansprüchen der Fraktionen auf Sitze zu verzichten. Damit könnte die AfD bei der Besetzung des Gremiums außen vor gelassen werden - sofern sich zwei Drittel der anderen Abgeordneten auf Kandidaten einigen könnten und diese dann auch wählen würden. Ob es zu dieser Lösung kommt, ist völlig unklar. (dpa)

7.19 Uhr: Corona-Ausbruch in Seniorenheim: Appell: Auch Geimpfte müssen achtsam bleiben

Wie konnte sich die Corona-Lage wieder so zuspitzen und die Inzidenz wieder so nach oben schießen – in Jena klettert sie mittlerweile Richtung 400. Es sei ihm ein „Herzensanliegen“, die Ursachen dafür zu benennen, den pandemischen Ist-Zustand einzuordnen und deutlich zu machen, was nötig sei, um die vierte Welle zu brechen, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD).

7 Uhr: Geplante 3G-Regel am Arbeitsplatz in Thüringen umstritten

Die von den potenziellen Ampelkoalitionspartnern geplante 3G-Regelung am Arbeitsplatz stößt in Thüringen auf Skepsis. So lehnen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer eine Übernahme der Kosten für weitere Coronatests ab.

6.11 Uhr: Thüringer Impfstellen sollen wieder länger öffnen

Um in Thüringen bis zum Jahresende noch mindestens 250.000 Auffrischungsimpfungen verabreichen zu können, soll die Kapazität der wohnortnahen Impfstellen wieder ausgebaut werden. „Wegen der großen Nachfrage streben wir eine Erweiterung der Öffnungszeiten an“, sagt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Waren die Impfstellen zuletzt nur noch dienstags bis samstags geöffnet, böten die in Jena (Volksbad und Ziegesarstraße), Gera, Erfurt (Helios), Gotha, Eisenach, Leinefelde, Sonneberg und Nordhausen bereits am Montag wieder Impftermine an.

Mittwoch, 17. November:

19 Uhr: Gegner der Corona-Politik demonstrieren vor Thüringer Landtag

Vor dem Landtag in Erfurt hat eine größere Gruppe von Menschen am Mittwoch gegen die Corona-Politik in Thüringen demonstriert. Mit Plakaten und Schildern äußerten die Demonstranten ihren Unmut gegen 2G- und 3G-Regelungen. Auf einigen Schildern war von einer "Corona-Diktatur" die Rede.

18 Uhr: Kreis Nordhausen will die vom Land vorgeschriebene Allgemeinverfügung nur teilweise umsetzen

Der Landkreis Nordhausen will den aktuellen Corona-Erlass des Landes Thüringen nicht vollständig umsetzen. Das erklärte Landrat Matthias Jendricke (SPD) gegenüber dieser Zeitung. „Ich werde die Weisungslage des Sozialministeriums zur Allgemeinverfügung so nicht vollziehen“, sagt er. Das für ungeimpfte und ungenesene Beschäftigte im 2G-Modell ein regelmäßiger PCR-Labortest vorgeschrieben werde, sei „der blanke Irrsinn“.

Im Landkreis soll deshalb ein gewöhnlicher Antigen-Schnelltest reichen, wie er in den Testzentren angeboten werde. „Mit der Regelung aus dem Sozialministerium wird die Wirtschaft lahm gelegt und die Testung der wirklich Erkrankten bricht total zusammen“, erklärte Jendricke. (md)

17.10 Uhr: AfD-Vorstand Greiz-Altenburg dezimiert sich selbst

Die AfD im Kreisverband Greiz-Altenburg zeigt Auflösungserscheinungen. Die erst im Juni gewählten neuen Vorstände Sandy Delitscher und Benjamin Völkel haben das Handtuch geworfen. Während sich Letztgenannter zum Thema bedeckt hält, macht die Weidaerin Sandy Delitscher aus ihrem Herzen keine Mördergrube und erläutert, warum sie dem Parteivorstand den Rücken kehrte.

16.20 Uhr: Ramelow erleichtert über Einigung bei Opel

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat mit Erleichterung auf die Entscheidung reagiert, die Werke in Eisenach und Rüsselsheim nicht aus dem Opel-Konzern auszugliedern. Er sehe darin auch einen Erfolg der Solidarität zwischen den Bundesländern mit Opel-Standorten und dem Zusammenstehen mit den Arbeitnehmern, sagte Ramelow am Mittwoch in Erfurt.

16 Uhr: Mehrere Fraktionen und Parteien fordern mehr sozialen Wohnungsbau

Im Vorfeld der am Donnerstag startenden Bauministerkonferenz haben mehrere Thüringer Landtagsfraktionen und Parteien gefordert, den sozialen Wohnungsbau stärker voran zu bringen. Die Thüringer Grünen-Co-Chefin Ann-Sophie Bohm erklärte: «Die vergangenen Jahren waren verlorene Jahre für die Wohnungspolitik.» In einigen Thüringer Städten werde Wohnraum knapp. Das treffe auch gerade Familien, die zunehmend an die Stadtränder verdrängt würden. Das Thema sozialer Wohnungsbau steht auf der Agenda der Bauministerkonferenz, die am Donnerstag und Freitag läuft. Thüringen hat derzeit den Vorsitz dieser Fachministerkonferenz. (dpa)

15.10 Uhr: Weihnachtsmarkt in Erfurt weiter in der Schwebe

Scheitert der Erfurter Weihnachtsmarkt an den konkreten 2G-Regeln Thüringens? Nach den am Dienstag vorgestellten Eckwerten der Vorschriften des Landes, um die Corona-Pandemie einzudämmen, sind öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel nur bis 2000 Personen gleichzeitig möglich. In Erfurt rechnet man mit einer Obergrenze von 10.000 Besuchern. Welche Chancen sieht der Marktmeister?

15 Uhr: Landtag beginnt mit Unterbrechung - AfD-Abgeordnete auf Tribüne

Wegen neuer Corona-Regeln im Thüringer Landtag mussten zum Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch neun AfD-Abgeordnete auf der Tribüne statt im Sitzungssaal Platz nehmen. Landtagspräsidentin Birgit Keller hatte die Infektionsschutzmaßnahmen angesichts der sich zuspitzenden Corona-Pandemie verschärft, sodass nur noch Abgeordnete und Mitarbeiter mit einem negativen Corona-Test direkt im Saal an der Sitzung teilnehmen dürfen. Dabei sollte ein negativer PCR-Test 48 Stunden und ein negativer Antigen-Schnelltest 24 Stunden gelten. Einige AfD-Abgeordnete beschwerten sich, dass nicht im Landtag gemachte Schnelltests nicht anerkannt worden seien. Die AfD-Fraktion beantragte daher eine Sitzungsunterbrechung und die Einberufung des Ältestenrates. (dpa)

14.50 Uhr: Post stockt Thüringer Personal vor "Starkverkehr zu Weihnachten" auf

Rund 180 Menschen sind in Thüringen vor Weihnachten zusätzlich für die Deutsche Post im Einsatz. Sie unterstützen das Stammpersonal hauptsächlich bei der Sortierung der Postsendungen - "um diesen erhöhten Sendungsmengen in der Vorweihnachtszeit Herr zu werden", sagte die Leiterin des Briefzentrums in Erfurt, Sladjana Kalus, am Mittwoch in Erfurt. Damit die Weihnachtspost auch pünktlich ankomme, müssten bei Sendungen aber auch zwingend die Zustellungsfristen beachtet werden, sagte Kalus.Für Zustellungen innerhalb Deutschlands bis zum 24. Dezember müssten Briefe und Postkarten spätestens am 22. Dezember bei der Post eingehen.

Am Standort im Güterverkehrszentrum (GVZ) Vieselbach bearbeiten rund 250 Beschäftigte des Teams täglich bis zu 900 000 Briefsendungen. «In Spitzenzeiten, wie im jetzigen Starkverkehr zu Weihnachten, verdoppelten sich die Briefmenge, so dass wir unsere Kapazitäten fast vollständig auslasten», sagte Niederlassungsleiter Marcus Wulf. (dpa)

14.43 Uhr: Schockanruf: Betrügerinnen ergaunern Tausende Euro von 78-Jähriger aus Altenburg

Unbekannte Betrügerinnen haben von einer 78 Jahre alten Frau in Altenburg mehrere tausend Euro Bargeld ergaunert. Zunächst habe eine Frau der Seniorin gestern am Telefon weisgemacht, sie sei ihre Tochter und habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei heute mitteilte. Dann habe sich eine zweite Frau als Polizistin ausgegeben und einen hohen Geldbetrag gefordert. Die 78-Jährige habe einer Frau das Geld ausgehändigt. Erst später habe sie den Betrug bemerkt.

13.43 Uhr: Betrunkener fährt im Landkreis Greiz in geparktes Auto

Heute, gegen 0.30 Uhr, war ein 21-Jähriger mit seinem VW auf der Oststraße in Richtung Hohenölsen unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkam und gegen einen geparkten Ford krachte. Bevor er zum Stehen kam, streifte er noch eine Hauswand.

13.28 Uhr: Opel Eisenach bleibt unter dem Dach von Opel

Der Opel-Standort Eisenach verbleibt als selbstständiger Unternehmensteil unter dem Dach der Opel Automobile GmbH. Darauf haben sich die Arbeitnehmervertreter der IG Metall und des Betriebsrates mit Opel nach schwierigen Verhandlungen geeinigt. Die vom Management geplante Ausgliederung des Standortes Eisenach und die geplante Ausgliederung des Stammsitzes von Opel in Rüsselsheim in die Stellantis-Gruppe seien vom Tisch

11.49 Uhr: Mann stirbt bei Unfall im Weimarer Land

Bei einem schweren Unfall im Weimarer Land ist am Freitagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Er war wohl wegen gesundheitlicher Probleme von der Straße abgekommen.

11.30 Uhr: Mittlerweile sieben Todesfälle in Jenaer Seniorenheim in Zusammenhang mit Corona

In Jena wurden 70 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus gemeldet. Drei weitere Todesfälle gibt es im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Eine verstorbene Person wohnte in dem Seniorenheim Vitanas mit einem Ausbruchsgeschehen. Damit sind dort insgesamt sieben Sterbefälle in diesem Zusammenhang zu beklagen. Zwei Personen starben mit einer positiven Covid19-Infektion und waren jeweils schon hochbetagt. In mehreren Kindertagesstätten und Schulen sind Infektionen oder Folgefälle aufgetreten.

10.50 Uhr: Thüringer Linke verkürzt Parteitag wegen der Corona-Pandemie

Die Thüringer Linke will ihren für das Wochenende geplanten Landesparteitag nur noch an einem statt an zwei Tagen durchführen. Darauf habe sich der Landesvorstand am Dienstagabend verständigt, sagte ein Sprecher der Thüringer Linke der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Demnach sollen die rund 140 Delegierten nur noch am Samstag und nicht auch noch am Sonntag in Bad Blankenburg zusammenkommen. Außerdem sei geplant, am Samstag relativ zügig zur Wahl des Landesvorsitzes zu kommen. Erstmals soll die Thüringer Linke von einer Doppelspitze angeführt werden. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten der Linke-Landtagsabgeordnete und Hochschulpolitiker Christian Schaft und die Weimarer Anwältin Ulrike Grosse-Röthig.

Mit der Wahl der Doppelspitze soll die bisherige Interimslösung, nach der Linke-Fraktionschef Steffen Dittes und Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) die Landespartei führten, beendet werden. Beide hatten die Führung übernommen, nachdem sich Susanne Hennig-Wellsow von den Spitzenämtern ihren Spitzenämtern auf Landesebene getrennt und zur Bundesvorsitzenden der Linken gewählt wurde. Statt des zweiten Parteitages am Sonntag sei nun eine Online-Basiskonferenz geplant, sagte ein Sprecher. Der Linke-Landesverband im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt hatte seinen Landesparteitag, der ebenfalls für das kommende Wochenende geplant war, am Dienstagabend komplett abgesagt. (dpa)

9.26 Uhr: 287 Neuinfektionen in Erfurt

Für Erfurt wurden für 287 Neuinfektionen gemeldet. Damit wurden bislang insgesamt 13.866 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 570,4. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 11.950. 290 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 1626 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz/100.000 Einwohner beträgt 20,1.

8.39 Uhr: Fans des RWE trauern um den tapferen Johannes

Einen Satz wird er nicht vergessen. „Johannes hat immer gesagt, dass ich nicht weinen soll. Er hat selbst viel gelacht, obwohl es ihm schlecht ging“, sagt Jens Trölitzsch vom Förderverein Fußballherz des FC Rot-Weiß Erfurt. Der zehnjährige Junge, der sich im Sommer mit einem verwandelten Elfmeter vor großer Kulisse im Steigerwaldstadion einen Traum erfüllte, hat seinen tapferen Kampf gegen den Krebs verloren.

7.50 Uhr: Bewegungsmangel: In vielen Schulen findet Sportunterricht nicht mehr statt

Carsten Seeber macht sich ernsthafte Sorgen um die Gesundheit der Thüringer Schüler. „In vielen Schulen findet Sportunterricht nicht mehr statt, beziehungsweise wird auf ein Minimum reduziert“, sagt er. Auch AGs oder Wettbewerbe fielen immer öfter hinten runter. Corona habe die Entwicklung der vergangenen Jahre noch verschärft. Seeber spricht aus Erfahrung. Der 44-Jährige unterrichtet Sport und Politik am „Prof. Fritz Hofmann“-Gymnasium in Kölleda und ist Fachberater „Schulsportlicher Wettbewerbe“.

7.11 Uhr: Erster Landkreis in Thüringen reißt die 1000er-Marke

Der Landkreis Sonneberg hat bei der Sieben-Tage-Inzidenz die 1000er-Marke überschritten. Das Robert Koch-Institut gab den Wert am Mittwochmorgen mit 1150 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an - fast 200 mehr als am Dienstag. Der zweite Thüringer Hotspot - der Landkreis Hildburghausen - liegt bei einer Inzidenz von gut 940. Für ganz Thüringen beträgt der Wert 569. In den vergangenen 24 Stunden kamen 2457 Fälle dazu, vor einer Woche waren es 2020.

7 Uhr: Polizei soll bei Einhaltung der Corona-Regeln helfen

Innenminister Georg Maier (SPD) sieht die Polizei bei der Kontrolle der verschärften Corona-Regeln in Thüringen in einer unterstützenden Rolle. Die Einhaltung der 2G-Regel zu überprüfen, sei zunächst Sache von Veranstaltern und den kommunalen Behörden, sagte Maier auf dpa-Anfrage. Die Polizei werde anlassbezogen agieren und dabei auch auf die Umsetzung der Regeln achten, sagte Maier weiter. Als Beispiele nannte er Demonstrationen oder Fälle, in denen die Polizei wegen Ruhestörung oder anderer Vorkommnisse zu Feiern oder Partys gerufen werde. Aktive Kontrollpunkte der Polizei seien nicht geplant. Die Polizei hatte bereits während der Corona-Wellen im vergangenen Jahr, bei denen es teilweise starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens gab, die kommunalen Ordnungsbehörden und Gesundheitsämter unterstützt. (dpa)

6.35 Uhr: Corona-Impfpflicht für soziale Berufe werde Pflegekräfte vertreiben

Die Forderung nach einer Impfpflicht für soziale Berufe stößt in Thüringen auf wenig Gegenliebe. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) etwa hält sie für „falsch“. Für den Pflegebereich sei eine Impfpflicht fatal: Dann würden die wenigen Fachkräfte, die sich bis jetzt nicht impfen ließen, gehen. „Und ich kann hier zumachen“, sagt ein Betreiber mehrerer Pflegezentren.

Dienstag, 16. November:

21 Uhr: Studenten ziehen mit Leuchtobjekten über Erfurter Krämerbrücke

Studenten des ersten Semesters der Fachrichtung Architektur der Fachhochschule Erfurt präsentierten am Dienstagabend während eines Umzuges über die Krämerbrücke, den Benediktsplatz und Rathausbrücke bis zum Wenigemarkt selbstgebaute große Leuchtobjekte. Im Rahmen einer Projektwoche entwickelten die Studierenden tragbare Leuchtobjekte, die beweglich, veränderbar und verschiedene Formzustände annehmen.

18.30 Uhr: Protest gegen Abberufung von Kita-Leiterin

Mit Kerzen und Plakaten stehen gut 100 Einwohner des Erfurter Ortsteils vor dem neuen Bürgerhaus und zeigen so ihren Protest gegen die plötzliche und aus ihrer Sicht völlig unberechtigte Abberufung der bisherigen Leiterin der Kindertagesstätte „Bunter Schmetterling“, Sabine Kaulfuß. Am Montagabend wächst auch die Unterschriftensammlung, mit der die Rückkehr der Leiterin gefordert wird. Das steckt dahinter.

18 Uhr: Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl wird nicht geschlossen

In einer Petition hat Suhls Oberbürgermeister Knapp die Schließung des Flüchtlingsheims in seiner Stadt gefordert. Bei einer Beratung über das Papier im Landtag wich er von dieser Maximalforderung ab – und will nun einen Vertrag zwischen Suhl und dem Freistaat.

16.10 Uhr: Im Inneren fast alles verwüstet: Schon wieder in Tierheim eingebrochen

Das Tierheim an der Schachtstraße wurde zum wiederholten Male Opfer eines Einbruchs. Der Schaden, den die Einbrecher angerichtet haben, ist weit höher als der Wert des Beutegutes.

15.20 Uhr: Restaurant-Betreiber als „(G)-Verräter“ beschimpft

Gegner der Corona-Maßnahmen haben Aufkleber an Gaststätten angebracht. Die betroffenen Wirte stellen Strafanzeige. Die Polizei sucht Zeugen.

15 Uhr: Arnstädter Bosch-Mitarbeiter fordern Weiterbeschäftigung

Mit einem Aktionstag am Freitag kämpfen die Beschäftigten der Firma Robert Bosch Elektronik Thüringen weiter um den Erhalt ihres Werkes und ihrer Arbeitsplätze. Der Konzern habe auf einer Betriebsversammlung mitgeteilt, dass es keine Aufträge und keine Arbeit mehr für die 103 Beschäftigten am Standort gebe und sie daher ab 31. Dezember freigestellt würden und daheim bleiben könnten, bestätigte Kirsten Joachim Breuer von der IG Metall in Erfurt auf Anfrage. Betriebsbedingte Kündigungen seien durch einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung noch bis Ende kommenden Jahres ausgeschlossen. Deshalb wolle man die Leute ein Jahr lang „parken“ und im Anschluss kündigen.

14.30 Uhr: Städtetag fordert Impfpflicht für mehrere Berufsgruppen

Der Deutsche Städtetag dringt auf eine schnelle gesetzliche Impfpflicht für Beschäftigte an Schulen, Kitas, im Gesundheits- und Pflegebereich. "Es ist bereits fünf Minuten nach zwölf", sagte der Präsident des Städtetags, Leipzig Oberbürgermeister Burkhard Jung, am Dienstag in Erfurt. «Wir wollen, dass Schulen und Kitas offen bleiben.» Die Städte sähen mit Sorge, dass es noch zu viele Ungeimpfte gebe, die Kinder sowie Kranke und alte Menschen, aber auch sich selbst gefährdeten. Vor der Ministerpräsidentenkonferenz und der Beratung des Bundestages zu neuen Corona-Regeln am Donnerstag appellierten die Stadtoberhäupter an die Bundespolitik, die epidemische Lage von nationaler Tragweite entgegen den Planungen über den 25. November hinaus zu verlängern. (dpa)

14 Uhr: Thüringen führt in vielen Bereichen 2G-Pflicht ein

Ein negativer Corona-Test reicht in Thüringen schon bald oftmals nicht mehr aus: Angesichts der dramatischen Corona-Situation in Thüringen führt die rot-rot-grüne Landesregierung eine 2G-Pflicht ein. Doch es gibt auch Ausnahmen.

13.42 Uhr: Voigt: "Wir stehen unmittelbar vor dem Kollaps unserer Krankenhäuser"

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Mario Voigt, hat der Landesregierung Versagen in der aktuellen Corona-Pandemiewelle vorgeworfen. „Wir werden das erste Bundesland sein, das nicht mehr die stationäre Grundversorgung gewährleisten kann“, sagte er. „Wir stehen unmittelbar vor dem Kollaps unserer Krankenhäuser. Es ist 5 nach 12.“ Auf diese aktuellen Zahlen verwies der Politiker.

13.01 Uhr: Weitere Todesfälle bei Corona-Ausbruch in Jenaer Seniorenheim

Mittlerweile sind sechs Bewohner eines Jenaer Seniorenheims an den Folgen eines Corona-Ausbruchs im Heim verstorben. Die Situation sei Gegenstand von Kontrollen der zuständigen Behörden, teilt die Stadtverwaltung mit.

In Jena wurden 39 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus gemeldet. Es gibt weitere Fälle in Kindertagesstätten und Schulen.

12.31 Uhr: Straßenbahn-Unfall in Erfurt mit rund 130.000 Euro Schaden

Dienstagmittag gegen 11.20 Uhr kam es am Urbicher Kreuz in Erfurt zu einem Straßenbahnunfall. Über eine Stunde gab es Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr. Das ist passiert.

12.18 Uhr: Kraftstoff an Tankstelle in Triptis extrem billig - Unbekannte hacken Computersoftware

An einer Tankstelle in Triptis haben in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Verkehrsteilnehmer zu extrem reduzierten Preisen je Liter Kraftstoff getankt. Es stellte sich nach Rücksprache mit dem Tankstellenbetreiber heraus, dass sich eine bislang unbekannte Person vermutlich ins Benutzerportal für Tankstellen eingehackt und so die Preise für Kraftstoff reduziert hatte.

12.17 Uhr: Groß angelegte Suchaktion in Rudolstadt: 20-Jährige kündigt Suizid an

Gestern Abend hatte eine 20-Jährige Selbstmord angekündigt - und damit ein Großaufgebot an Polizeikräften auf den Plan gerufen, das nach der jungen Frau suchte.

11.56 Uhr: Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Auerbach ist abgesagt

Das für Mittwochabend angesetzte Regionalliga-Nachholspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Auerbach wird – vorbehaltlich der noch ausstehenden offiziellen Bestätigung des Fußballverbandes (NOFV) - nicht stattfinden. Hintergrund sind Personalsorgen beim VfB Auerbach, der auf alle ihm zur Verfügung stehenden Torhüter wegen Erkrankungen bzw. corona- und damit einhergehend auch quarantänebedingt verzichten müsste. Schon am Montag war über eine Absage spekuliert worden.

Ungeachtet dessen wird das zuletzt bei den Heimspielen des FC Carl Zeiss Jena gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen organisierte Impfangebot am Mittwochabend im Stadion aufrechterhalten. Ab 17.30 Uhr kann man sich im VIP-Zelt des Haupttribünenvorplatzes im Ernst-Abbe-Sportfeld ohne vorherige Terminvergabe mit dem Biontech-Wirkstoff impfen lassen. Das gilt sowohl für Erst- wie auch Drittimpfungen („Boostern“). Sollte es zu Wartezeiten kommen, kann man sich diese an den geöffneten Versorgungsständen mit Thüringer Bratwurst und einem Getränk verkürzen. Wer sich impfen lassen möchte, soll eine Mund-Nasen-Bedeckung, die Versichertenkarte und den Impfausweis mitbringen.

11.45 Uhr: Weniger Geburten bis August in Thüringen

In Thüringen sind in diesem Jahr bis August weniger Kinder zur Welt gekommen als im Vorjahreszeitraum. Das Minus beträgt im Vergleich zu 2020 rund 4,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte. Damit war die Entwicklung gegenläufig zum bundesweiten Trend. Deutschlandweit stieg die Zahl der Geburten um 1,3 Prozent. In Thüringen wurden von Januar bis August vergangenen Jahres 10.823 Jungen und Mädchen geboren. Von Januar bis August 2021 waren es den vorläufigen Zahlen zufolge nur noch 10.378. Deutschlandweit kamen von Januar bis August 2021 rund 524.000 Kinder zur Welt. Ob sich in den Zahlen ein Corona-Effekt zeigt, sei angesichts des nur leichten bundesweiten Zuwachses schwer zu sagen, sagte die Demografie-Expertin im Statistischen Bundesamt, Olga Pötzsch. (dpa)

11.03 Uhr: Gericht: Waffenfirma Haenel hat Patent von Heckler & Koch verletzt

Im Streit mit dem Konkurrenten Heckler & Koch (HK) hat der Waffenhersteller C.G. Haenel eine Niederlage einstecken müssen. Das Düsseldorfer Landgericht entschied heute, dass die Firma bei einem Sturmgewehr-Modell ein Patent von HK verletzt habe. Die Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung sah das Gericht als begründet an. Schadenersatz muss Haenel wegen einer Verjährung aber nicht zahlen. Das Urteil bezieht sich ausschließlich auf die Halbautomatik-Version des Gewehrs und nicht auf die Vollautomatik, die Haenel der Bundeswehr verkaufen will. Haenel wollte das Urteil zunächst nicht kommentieren.

11 Uhr: Löwennachwuchs verlässt den Thüringer Zoopark Erfurt

Die gut ein Jahr alten Löwenweibchen Zuri und Saba sind vom Zoopark Erfurt nach Dortmund umgezogen. Wie der Zoopark heute mitteilte, sind die beiden jungen Löwinnen bereits in der vergangenen Woche auf die Reise nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Dort haben sie Quartier im neuen Löwenhaus des Dortmunder Zoos bezogen, das am 19. November feierlich eingeweiht wird. Rund vier Jahre wurde das alte Raubtierhaus energetisch saniert.

9.25 Uhr: Thüringer Autos fallen seltener durch den Tüv

Die Autos in Thüringen fallen bei den Hauptuntersuchungen seltener durch - der Tüv Thüringen sieht einen Grund dafür.

9 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter auf 546,1

In Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen mit dem Coronavirus weiter gestiegen. Das Robert Koch-Institut meldete am Dienstag einen Wert von 546,1. Nur Sachsen und Bayern wiesen mit 759,3 beziehungsweise 554,2 höhere Werte aus.

8.45 Uhr: Lkw kippt um: Zwei Unfälle auf der A4 bei Weimar

Gleich zwei Unfälle haben sich am Dienstagmorgen auf der Autobahn A4 zwischen den Anschlüssen Weimar und Apolda ereignet. Dabei wurde eine 20-jährige Autofahrerin leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zunächst kam am Ausgang des Rastplatzes Habichtsfang in Richtung Dresden ein Sattelschlepper aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kippte gegen einen Lärmschutzhang.

8.28 Uhr: 256 Neuinfektionen in Erfurt

Für Erfurt wurden 256 Neuinfektionen gemeldet. Damit wurden bislang insgesamt 13.579 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 517,1. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 11.821. 290 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 1468 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz/100.000 Einwohner beträgt 18,7. Für Erfurt gilt laut Thüringer Frühwarnsystem Warnstufe 3.

7.18 Uhr: Rückendeckung für Friedrich Merz kommt aus Thüringen

Friedrich Merz kandidiert zum dritten Mal in Folge für den CDU-Vorsitz. Er kann auf Unterstützung aus Thüringen und Sachsen-Anhalt zählen.

7 Uhr: Werner: Bundeswehr-Hilfe in Kliniken und in der Pflege ermöglichen

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) wünscht sich bei Bedarf Hilfe der Bundeswehr auch in Krankenhäusern und in der Pflege während der Corona-Pandemie. Die Bundeswehr helfe in Thüringen bereits bei der Bewältigung der Corona-Krise, sie hoffe angesichts der schwierigen Lage aber auf noch mehr Unterstützung, sagte Werner der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollen vor allem, dass insbesondere in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen unterstützt werden kann", sagte Werner. Das habe auch in der Vergangenheit schon gut funktioniert. "Gerade wenn viele Pflegekräfte in Quarantäne kommen oder selbst erkrankt sind, würde es sehr helfen, wenn dann die Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten unterstützen können", sagte Werner auch mit Blick auf die am Donnerstag anstehenden Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Derzeit sind in Thüringen 46 Soldatinnen und Soldaten zur Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern im Einsatz, wie ein Sprecher des Landeskommandos mitteilte. Anfang November hatte die Zahl bei 13 gelegen. Aktuell laufen demnach zwölf solcher Einsätze, drei weitere sollen in Kürze starten. Weitere Amtshilfeanträge aus den Kommunen lagen nicht vor. Einsatzschwerpunkte gebe es im Norden und Osten des Freistaats. (dpa)

Das Vermächtnis in Belvedere: Wie Hilmar Kopper die Schule in Weimar rettet

In der Vorwoche ist der frühere Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, mit 86 Jahren gestorben. Der Leiter des Musikgymnasiums Schloss Belvedere, Gerold Herzog, erzählt, wie der Manager die Schule rettete.

Montag, 15. November:

20 Uhr: Azubis zahlen ab Januar monatlich zehn Euro mehr für ihr Bahnticket

Inhaber und Inhaberinnen eines Azubi-Tickets in Thüringen müssen ab 2022 zehn Euro mehr im Monat für ihr Ticket zahlen. Das Ticket für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende in Thüringen soll ab 2022 rund sechs Euro mehr kosten - also 198,52 Euro statt wie bisher 192,54 Euro, teilte die Deutsche Bahn am Montag auf Anfrage mit. "In diesem Zusammenhang wird auf Wunsch des Freistaats Thüringen der Ausgabepreis um 10,00 Euro auf neu 60,00 Euro pro Monat angehoben", hieß es. Der Differenzbetrag zwischen Ticketpreis und Ausgabepreis werde weiterhin vom Land übernommen. Es handle sich um die erste Preiserhöhung, die sich auf den Ausgabepreis auswirkt. Zuvor berichtete der MDR. Das Verbund-Angebot war bislang laut DB im Rahmen eines Pilotprojektes bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Nach gemeinsamen Gesprächen der Verkehrsunternehmen in Thüringen und dem Land werde es auch 2022 fortgeführt. Ob das Angebot auch über das kommende Jahr hinaus verstetigt wird, blieb offen. (dpa)

18 Uhr: 2G auch für Veranstaltungen

Im zweiten Corona-Winter in Thüringen sollten Veranstalter eigentlich zwischen 2G und 3G-Plus wählen können. Doch nun drohen die Infektionen aus dem Ruder zu laufen - und der Wirtschaftsminister wechselt den Kurs.

17 Uhr: Mehrere Landkreise in Thüringen zu Schweinepest-Risikogebieten erklärt

Mehrere Landkreise in Thüringen sind mit Blick auf die Afrikanischen Schweinepest (ASP) zum Risikogebiet erklärt worden. Zunächst betrifft das die Landkreise Altenburger Land, Greiz, die Stadt Gera sowie die Teile des Saale-Orla-Kreises, die östlich der Autobahn A9 liegen, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Erfurt mitteilte. Hintergrund sei das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest im sächsischen Landkreis Meißen Mitte Oktober, womit die Krankheit erneut näher an Thüringen rücke. "Die verstärkten Maßnahmen sind notwendig, um insbesondere einen Eintrag des ASP-Virus in Hausschweinbestände vorzubeugen", sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).

16.30 Uhr: Siegesmund für Länderöffnungsklausel bei Corona-Regeln

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) plädiert bei den bundesweit geltenden Corona-Regeln für eine Öffnungsklausel. Sie solle es ermöglichen, dass Bundesländer für Regionen mit extrem hohen Infektionszahlen weiterhin Sonderregelungen treffen könnten, sagte Siegesmund am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Möglich seien dann auch spezielle regionale Regeln wie Kontaktbeschränkungen, für die es mit einer solchen Klausel eine Rechtsgrundlage gebe, sagte die Grünen-Politikerin. Sie gehe davon aus, dass sich Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) für einen entsprechenden Passus im Infektionsschutzgesetz bei der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche einsetze. (dpa)

16 Uhr: Impfzahlen binnen zwei Wochen mehr als verdoppelt

Vor allem wegen der Auffrischungsimpfungen haben sich die Thüringer Corona-Impfzahlen binnen zwei Wochen mehr als verdoppelt. Insgesamt 58.000 Impfungen registrierte die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) vergangene Woche, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. In der Vorwoche hatte die Zahl noch bei 41.100 gelegen, zwei Wochen zuvor ließen sich 23.400 Menschen impfen. Vor allem die Booster-Impfungen schoben dem Sprecher zufolge die Impfzahlen an. Termine sollten rechtzeitig gebucht werden.

15.45 Uhr: CDU-Fraktion fordert Verlängerung der epidemischen Lage

Die Thüringer CDU-Fraktion hat die rot-rot-grüne Landesregierung dazu aufgerufen, sich im Bund für die Verlängerung der epidemischen Lage einzusetzen. "Die Ampel-Koalition hat den Ernst der epidemischen Lage offenbar noch nicht erkannt. So schlimm wie jetzt war die Situation selbst im vergangenen Winter nicht", sagte Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt der Deutschen Presse-Agentur. Die Bürger verstünden nicht, wenn angesichts der dynamischen Corona-Situation im Bund nicht mehr von einer epidemischen Lage gesprochen werde. "Der Bundestag muss diesen Fehler korrigieren", sagte Voigt.

15.30 Uhr: Thüringens Bevölkerung schrumpft

In Teilen Thüringens wird die Einwohnerzahl in den kommenden beiden Jahrzehnten um bis zu 20 Prozent sinken, sagen Prognosen. Auch im Corona-Jahr 2020 gab es ein großes Defizit an Geburten.

15 Uhr: Familienkarte geht am Erfurter Zoopark in die Verlängerung

Am Sonntag noch wurde Dutzende Familien abgewiesen. Nun können die Gutscheine der Familienkarte noch bis kommenden Samstag eingelöst werden.

14.30 Uhr: IHK bezeichnet Corona-Krisenmanagement als Zumutung

Die Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Cornelia Haase-Lerch, hat die Corona-Politik in Thüringen scharf kritisiert. "Für die Unternehmen im Kammerbezirk der IHK Erfurt ist dieses Krisenmanagement eine Zumutung und an vielen Stellen existenzbedrohend", erklärte Haase-Lerch am Montag in einer Mitteilung. Die Corona-Regeln seien unübersichtlich und die Verfahren dazu intransparent. "Es drängt sich zunehmend der Eindruck auf, die Politik hat über den Sommer die völlig falschen Signale kommuniziert, zu lange gezögert und zu lange auf die falschen Maßnahmen gesetzt", machte Haase-Lerch klar.

Nun werde "in einer irren Geschwindigkeit" versucht, die sich abzeichnende, katastrophale Infektionslage in den Griff zu bekommen, so Haase-Lerch mit Blick auf die Pläne der Landesregierung, das 2G-Prinzip in Thüringen auszuweiten. Das Kabinett will dazu am Dienstag beraten und auch den Weg für eine entsprechende neue Verordnung freimachen. (dpa)

13.30 Uhr: Tumulte und Beleidigungen in Rudolstadt: Fußballspieler geraten aneinander

Am Samstagabend ist es während eines Fußballspiels in Rudolstadt/Cumbach zwischen Spielern des FC Erfurt B Junioren und dem SV Schwarza zunächst zu Tumulten auf dem Spielfeld gekommen; dann führten die Rangeleien jedoch schließlich zum Spielabbruch.

12.35 Uhr: Ins Koma gewürgt: Attacke auf 52-Jährige aufgeklärt

Nachdem eine 52-Jährige Frau am Donnerstag von ihrem Vater hilflos und mit schweren Verletzungen in ihrem Wohnhaus in Langula gefunden wurde, scheint der Fall geklärt.

12.05 Uhr: Erfurter OB fordert Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) spricht sich für eine Impfpflicht für Berufsgruppen aus, die nah am Menschen arbeiten. "Wir haben eine pandemische Lage erreicht, die das unausweichlich macht", sagte er. Medizinisches Personal, Pflegekräfte, Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher müssten zwingend geimpft sein. "Wir müssen alles dafür tun, dass das Gesundheitssystem nicht noch zusätzlich durch Quarantäneanordnungen für ungeimpftes Personal geschwächt wird. Und Schulen und Kindergärten gilt es, möglichst offen zu halten."

11.15 Uhr: 13. Lotto-Großgewinn in Thüringen in diesem Jahr

Was für ein Lichtblick in grauen Novembertagen: Am Samstag gelang einem Thüringer Lottospieler ein Riesentreffer bei der Zusatzlotterie „Spiel 77“. Der oder die Glückliche aus dem Wartburgkreis hat nach Mitteilung von Lotto Thüringen auf den Mehrwochenschein der Lotto 6 aus 49-Ziehung die Zusatzlotterie Spiel 77 angekreuzt und damit sagenhafte 777.777 Euro gewonnen. Das ist bereits der dreizehnte Großgewinn der Thüringer Staatslotterie im Jahr 2021.

10 Uhr: Viele Infektionen in Jenaer Seniorenheim

In Jena wurden 20 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus gemeldet. Im dem von einem Corona-Ausbruch betroffenen Seniorenheim sind derzeit 76 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Mindestens fünf Bewohner sind in Folge des Ausbruches inzwischen verstorben. Nicht alle davon waren in Jena gemeldet, deshalb sind diese nicht in der Statistik verzeichnet. In mehreren Kindertagesstätten und Schulen sind Infektionen oder Folgefälle aufgetreten.

9.22 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen liegt jetzt bei 543,2, das ist der zweithöchste Wert in Deutschland. 809 neue Infektionen wurden am Montag gemeldet. Ein Landkreis kratzt an der 1000er-Marke.

9.03 Uhr: Thüringer Infektiologe fordert Maskenpflicht in Innenräumen auch für Geimpfte

Aus Sicht des Jenaer Infektiologen Mathias Pletz braucht es neben den Boosterimpfungen auch ein 2G-Konzept mit Maske, um die aktuelle Corona-Welle zu brechen. "Das muss man nun wirklich versuchen, in die Köpfe zu bringen: Dass 2G nicht heißt, dass man ohne Maske in großen Mengen in Innenräumen sitzt", sagte der Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena. Dass Geimpfte in einem Raum auf die Maske verzichten könnten, sei eine Fehlinterpretation gewesen, sagte er weiter.

8.44 Uhr: Verfolgungsjagd auf der Autobahn: Straßensperre durchbrochen, Polizist verletzt

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nach einem Autofahrer und seinem Beifahrer. Er hatte eine Straßensperre durchbrochen und dabei einen Polizisten schwer verletzt. Die beiden Männer sind noch auf der Flucht. Die Polizei sucht mit rund 150 Kräften und auch Drohnen der Feuerwehr nach ihnen.

8.20 Uhr: Thüringer Agentur bietet Fachkräften so viele offene Stellen wie nie zuvor

Die Zahl der offenen Stellen für Fachkräfte ist im Sommer in Thüringen explodiert. Vor allem Studenten zieht es weiter in Ballungsregionen. Auch das AfD-Wahlergebnis könnte eine Rolle spielen.

7.56 Uhr: Ärger an Zoo-Kasse: Dutzende Familien in Erfurt weggeschickt

Am Sonntag bildete sich vor dem Zoo in Erfurt eine lange Schlange. Besucher wollten ihre letzte Chance nutzen, die Gutscheine der Familienkarte einzutauschen. Viele mussten allerdings draußen bleiben.

7.30 Uhr: Mann verschanzt sich in Suhler Wohnung und schießt mit Armbrust

Ein Mann hat sich am späten Sonntagabend in Suhl in einer Wohnung verschanzt. Als die Polizei kam, schoss er mit einer Armbrust durch die geschlossene Tür.

6.45 Uhr: Thüringen kann Corona-Tests im großen Stil für Schulen kaufen

Zur Beschaffung von Corona-Tests für Thüringens Schulen stehen weitere 20 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld habe der Haushaltsausschuss des Landtags freigegeben und es könne noch in diesem Jahr ausgegeben werden, sagte der Ausschussvorsitzende Volker Emde auf Anfrage in Erfurt. Damit erhöhe sich die Summe, die in diesem Jahr für den Kauf von Corona-Tests aus dem Landeshaushalt fließe, auf 57 Millionen Euro. Für das nächste Jahr müssten aber noch Regelungen getroffen werden. "Für 2022 ist bisher kaum Geld im Landeshaushalt für Tests eingestellt", sagte Emde. Angesichts der starken vierten Corona-Welle sei aber bereits jetzt absehbar, "dass wir mindestens im ersten Quartal Geld brauchen, um weitere Schnelltests zu kaufen." Das gelte nicht nur für Schulen, sondern auch Kitas, Polizei und andere Bereiche. (dpa)

Sonntag, 14. November:

17.15 Uhr: Deutlich mehr Neuinfektionen als vor einer Woche

Das Thüringer Gesundheitsministerium hat innerhalb eines Tages 1327 neu nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Samstag (1686), weil am Sonntag nicht alle Gesundheitsämter aktuelle Zahlen melden. Im Vergleich zum Sonntag vor einer Woche mit 1038 Neuinfektionen entspricht dies jedoch einem Anstieg von 27,8 Prozent.

17 Uhr: Landkreis mit Inzidenz von fast 1000

Für den Landkreis Sonneberg hat das Robert-Koch-Institut am Sonntag eine Inzidenz von 930,9 gemeldet. Der Südthüringer Landkreis liegt damit auf Platz 10 der am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Regionen. Die höchste Inzidenz deutschlandweit hat der Landkreis Rottal-Inn mit 1198,7.

16.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen klettert auf über 520

Die Corona-Inzidenz in Thüringen steigt und steigt. Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut einen Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen von 527,4 je 100.000 Einwohner, was 11.182 neuen Fällen in diesem Zeitraum entspricht. Die Inzidenz ist die zweithöchste unter den Bundesländern, nur Sachsen weist mit 670,9 einen höheren Wert auf. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 289. Vom Samstag zum Sonntag wurden 1327 neue Infektionen gemeldet. An Wochenenden kann es zu Meldeverzögerungen kommen. Gemeldet wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Seit Pandemiebeginn sind in Thüringen 4664 positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestete Menschen gestorben. Auf Intensivstationen wurden am Sonntagvormittag 169 Covid-19-Kranke behandelt.

16 Uhr: Appell der Stadt Jena, erkältete Kinder nicht in Kitas zu bringen

Auf Grund der "aktuell äußerst angespannten pandemischen Situation" weist die Stadtverwaltung Jena noch einmal dringend darauf hin, dass Kinder mit Erkältungssymptomen nicht in Kitas gebracht werden sollen. In diesem Zusammenhang wird auf die aktuell geltende Allgemeinverfügung hingewiesen, die ein Betretungsverbot für Kindertageseinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Erkältungssymptomen vorschreibt.

15.33 Uhr: Immer mehr Corona-Patienten im Unstrut-Hainich-Kreis im Krankenhaus

Die Corona-Inzidenz im Landkreis ist am Wochenende erneut gestiegen. Am Sonntag lag der Wert bei 559,5 (Samstag: 532, Freitag: 536,9). Gestiegen ist auch die Zahl stationärer Patienten.

15.07 Uhr: Corona-Inzidenz im Kyffhäuserkreis steigt auf 584,9

Im Kyffhäuserkreis zählt das Gesundheitsamt am Sonntag 803 aktive Coronafälle. 16 Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Schulen sind aktuell .

14.44 Uhr: Weitere Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Bis Samstag sind im Landkreis Sömmerda insgesamt 60 weitere Corona-Fälle registriert worden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Gesamtzahl der Fälle .

14.23 Uhr: "So viele hatten wir länger nicht mehr"

Mehr als 7600 Menschen haben die Samstagsimpfungen in den Thüringer Corona-Impfstellen an diesem Wochenende in Anspruch genommen. Fast 1900 kamen dabei, um sich eine Erstimpfung abzuholen.

14.10 Uhr: Drei Verletzte nach Unfall auf A4: Kilometerlanger Stau

Nach einem Unfall am Sonntagmittag gibt es erhebliche Beeinträchtigungen auf der Autobahn an der Landesgrenze von Thüringen und Hessen. Bis zu 45 Minuten müssen Autofahrer warten.

13.20 Uhr: Kloster Anrode Opfer von Brandstiftung

Das Kloster Anrode im Unstrut-Hainich-Kreis ist Opfer einer Brand-Attacke geworden. Die Fassade der Klosterkirche und mehr wurden teilweise stark beschädigt. Die Mauern des historischen, denkmalgeschützten Bauwerks müssen nun aufwendig vom Ruß befreit werden. Zudem sind durch die große Hitzeentwicklung Steine im Sockel zersprungen. Auch ein Teil der Dachrinne ist geschmolzen. Ein Holzkreuz wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

12.54 Uhr: Junge auf Dach löst Großeinsatz aus

Weil ihm langweilig ist, turnte ein 10-Jähriger in lebensgefährlicher Höhe herum und löste einen Großeinsatz in Nordhausen aus. Eigentlich wollte er nur zu seiner Oma.

12.15 Uhr: Polizei ermittelt in Thüringen in 65 Fällen wegen gefälschter Impfpässe

In Thüringen ermittelt die Polizei in Dutzenden Fällen wegen Impfpassfälschungen. Die Strafen sollen bald gesetzlich verschärft werden. Das unterstützen auch die Thüringer Grünen.

9.10 Uhr: Hubschrauber und Polizeihund nach schwerem Unfall nahe Erfurt im Einsatz

Der Fahrer des verunglückten Autos ist verschwunden. Die Polizei geht von mindestens einem Verletzten aus und sucht nun dringend Zeugen - und den Fahrer.

8.33 Uhr: Kriminelles aus Ostthüringen: Missbrauch, Drogenring und bizarrer Nachbarschaftsstreit

Die Kriminalfälle der Woche: Heute mit Prozessen aus Gera, dem Saale-Orla-Kreis, dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Altenburger Land. Hier lesen Sie die Einzelheiten.

8.01 Uhr: Höherer Anteil an Nierenpatienten stirbt auch in Thüringen während Corona-Pandemie

Bei Dialysepatienten auch in Thüringen gibt es laut AOK Plus einen deutlich höheren Anteil an Sterbefällen während der Pandemie. Was der genaue Grund ist, steht jedoch noch nicht fest.

Sonnabend, 13. November:

18 Uhr: Schlangen vor mehreren Thüringer Impfzentren

Wegen der hohen Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen haben die Thüringer Impfstellen am Samstag einen großen Andrang erlebt. Bis zum frühen Nachmittag hätten sich mindestens 6000 Menschen impfen lassen, sagte Jörg Mertz, Impfmanager der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen. Darunter waren auch 1500 Erstimpfungen. In mehreren Städten bildeten sich vor Impfzentren lange Schlangen.

So sah es beispielsweise am Samstagmorgen in Jena aus:

17.30 Uhr: Patientenverlegungen in andere Bundesländer werden vorbereitet

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) geht davon aus, dass demnächst Patienten in andere Bundesländer verlegt werden müssen. Derzeit reiche es noch aus, Patienten innerhalb des Freistaats zu verlegen. Das länderübergreifende "Kleeblatt-System" bereite sich aber schon vor.

17 Uhr: Teichmann führt "Bürger für Thüringen"

Die Kleinstpartei "Bürger für Thüringen" hat den Fitnessstudio-Betreiber Steffen Teichmann zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Der 54-Jährige, der die Corona-Maßnahmen trotz schwerer Erkrankung kristisierte, wurde am Samstag auf einem Parteitag nach Angaben einer Parteisprecherin einstimmig gewählt.

16.30 Uhr: Nordhausen hebt strengere Corona-Regeln vorerst auf

Vor dem Hintergrund der für kommende Woche angekündigten Änderungen der Coronaregeln auf der gesamten Landesebene hebt der Landkreis Nordhausen seine verschärfende Allgemeinverfügung, die ab Montag eigentlich gelten sollte, wieder auf. So solle den Menschen ein mehrfacher Wechsel der Rechtslage erspart werden.

16 Uhr: Erfurts Inzidenz steigt über 500

In Erfurt wurden in den vergangenen 24 Stunden 208 Neuinfektionen registriert. Die Inzidenz steigt damit erneut über 500 (506,3). Die Gesamtzahl der Infizierten in Thüringens Landeshauptstadt beträgt 13.323. Verstorben sind bisher 290. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 17,3. Es gilt demnach weiterhin laut Frühwarnsystem die Warnstufe 3.

15.30 Uhr: 92 neue Coronafälle im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind mit Stand vom 13. November 92 weitere positiv getestete Personen zu verzeichnen. Insgesamt sind nun 796 Bürger von Corona betroffen. Innerhalb von sieben Tagen gab es laut Robert-Koch-Institut 400 neue Fälle, damit liegt die Inzidenz bei 486,1.

15 Uhr: Coronafälle in vier Schulen im SHK

Am Freitag, 12. November, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 88 neue Corona-Fälle gemeldet. 32 der Betroffenen werden stationär behandelt. Die Gesamtzahl der Infizierten ist damit auf 6.350 gestiegen, der Inzidenzwert auf 527,7. Bei den Einrichtungen sind vier Schulen dazu kommen, davon drei Grundschulen. Die Zahl der Menschen aus dem Landkreis, die im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind, hat sich auf 152 erhöht.

12.01 Uhr: Andrang bei Corona-Samstagsimpfungen in Thüringen

Wegen der hohen Nachfrage nach Corona-Auffrischungsimpfungen herrscht Andrang bei den Samstags-Impfaktionen in Thüringen, etwa in Weimar oder Jena. Die Nachfrage nach der Auffrischungsspritze ist in Thüringen angesichts der sich zuspitzenden Pandemiesituation seit einigen Tagen sprunghaft gestiegen. In Thüringen gibt es die sogenannten Booster-Impfungen unabhängig vom Alter und bei vorheriger Immunisierung mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna bereits fünf Monate nach der Zweitimpfung. Da bei Impfaktionen ohne Termin mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist, rät die KV zur Terminvereinbarung über das Internetportal www.impfen-thueringen.de.

11.12 Uhr: Zum Volkstrauertag: Das ganze Leben um den Verlobten getrauert

Familie Oberthür aus Hildebrandshausen im Unstrut-Hainich-Kreis beklagt drei Söhne auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges. Eine Reportage

11.44 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen nun über 500: Rund 20.000 aktive Infektionen

Der Corona-Inzidenzwert hat in Thüringen die Marke von 500 übersprungen. Das Robert Koch-Institut gab den Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100 000 Einwohner am Samstag mit 514,4 an, was rund 10 900 neuen Infektionsfällen in diesem Zeitraum entspricht.

Eine höhere Inzidenz weist unter den Bundesländern nur Sachsen auf (620,7). Von Freitag zum Samstag meldeten die Gesundheitsämter 1873 neue Fälle und elf weitere Todesfälle von mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Menschen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte zuletzt mehrere Tage in Folge über 2000 gelegen. Aktuell gibt es im Freistaat laut RKI rund 20 400 aktive Corona-Fälle.

10.23 Uhr: "Wir können nicht mehr jeden Corona-Patient sicher versorgen"

300 Covid-Intensivpatienten sind in Thüringen bis Monatsende möglich. Damit droht ein neuer Negativ-Rekord - mit gravierenden Folgen. Eine Geraer Intensivmedizinerin beschreibt die sich zuspitzende Situation.

10.05 Uhr: Flächendeckende Einführung von 2G in Thüringen frühestens ab Mittwoch

Neue Corona-Verordnung am Dienstag im Kabinett, sie kann frühestens Mittwoch umgesetzt werden. Die Ausweitung verschärfter Regeln auf den Handel wird diskutiert.

10.01 Uhr: Thüringen erwartet Steuerplus von fast 500 Millionen Euro

Der Freistaat profitiert von der Konjunkturerholung. Damit hat sich die Einnahmesituation deutlich günstiger entwickelt als zuletzt angenommen. Das Land verzichtet nun auf neue Schulden.

9.59 Uhr: Gutscheine der Thüringer Familienkarte in Jahreskarten umwandeln

Gutscheine der Thüringer Familienkarte können nur noch an diesem Wochenende in Kultur- und Freizeiteinrichtungen eingelöst werden. So verfallen sie jedoch nicht.

9.23 Uhr: Bundesarbeitsgericht in Erfurt: Von wegen „letzte juristische Instanz“

Warum das Bundesarbeitsgericht vor manchen Entscheidungen zunächst bei seinen europäischen Richterkollegen nachfragt.

8.51 Uhr: Konzert-Ideen für Biathlon-Arena: Grönemeyer, Lindenberg und Co. bald in Oberhof?

Die Oberhofer Sportstätten werden modernisiert und sollen mehr genutzt werden. Welche Ideen es konkret gibt, erfahren Sie hier.

8.44 Uhr: Chef der Thüringen-Kliniken: "Drei von vier Patienten sind ungeimpft"

Die Corona-Infektionszahlen erreichen derzeit täglich neue Höchstwerte. Thomas Krönert, Chefarzt der Gefäßchirurgie und Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken in Saalfeld, erklärt, wie sich das auf den Klinikbetrieb auswirkt und warum er bei einer Impfpflicht unschlüssig ist

8.22 Uhr: Flächendeckende Einführung von 2G in Thüringen frühestens ab Mittwoch

Neue Corona-Verordnung am Dienstag im Kabinett, sie kann frühestens Mittwoch umgesetzt werden. Die Ausweitung verschärfter Regeln auf den Handel wird diskutiert.

7.11 Uhr: Moschee-Bau in Erfurt: Bauverzug als Folge von Anfeindungen

Vor drei Jahren war Grundsteinlegung für die Moschee in Marbach. Ahmadiyya-Sprecher beklagt Klima der Vorbehalte und des Rassismus im Land.

Freitag, 12. November

20.11 Uhr: Betrunkener Lkw-Fahrer baut Unfall: A71 bei Erfurt stundenlang gesperrt

Auf der A71 hat es am Freitag zwischen dem Erfurter Kreuz und der Anschlusstelle Bindersleben einen Unfall gegeben. Ein betrunkener Lkw-Fahrer war in einen Graben gefahren und umgestürzt. Der Fahrer hatte über 3 Promille Atemalkohol gehabt.

19.50 Uhr: Fast jedes 4. Thüringer Krankenhaus braucht Zuschüsse – Reformen nötig

Die Krankenkasse Barmer appelliert an Kommunen. Denn vor allem kleinere Kliniken geraten zunehmend unter Druck. Die Gründe erfahren Sie hier.

17 Uhr: Helios Klinikum Erfurt schränkt Besuchszeiten ein

Angesichts der zunehmend angespannten Infektionslage in der Landeshauptstadt Erfurt werden die Besuchszeiten im Helios Klinikum Erfurt ab Montag, den 15. November 2021, reduziert. Aufenthalte dürfen maximal zwei Stunden betragen. Jede Patientin und jeder Patient darf nur noch zwei bei uns registrierte Besucher:innen empfangen. Von Montag bis Sonntag gilt eine Besuchszeit von 14 bis 20 Uhr. Ein Einlass erfolgt täglich ab 14 bis spätestens 18 Uhr.

15.30 Uhr: Nachfrage nach Booster- und Erstimpfungen in Thüringen steigt

Mit inzwischen mehr als 100.000 Booster-Impfungen liegt Thüringen im Bundesvergleich auf dem vierten Platz. Wegen der hohen Nachfrage sollen die Impfzentren deshalb nun doch bis ins Jahr 2022 weiterarbeiten. Gleichzeitig sind auch wieder höhere Impfzahlen bei den Erst- und Zweitimpfungen zu verzeichnen.

15 Uhr: Landtag verschärft Corona-Maßnahmen

Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen verschärft der Thüringer Landtag seine Corona-Maßnahmen. Zutritt zu den Plenarsitzungen, die am Mittwoch kommender Woche beginnen, sollen nur noch negative getestete Personen erhalten. „Dies gilt auch für Genesene und Geimpfte“, heißt es in einem Schreiben von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke), das am Freitag unter anderem an die Spitzen der Landtagsfraktionen geschickt wurde.

12.45 Uhr: Filmdreh für deutschlandweite Rettungskräfte-Kampagne in Mühlhausen

Am Donnerstag gab es Dreharbeiten mit Rettungskräften aus dem Unstrut-Hainich-Kreis für die deutschlandweite Kampagne: "Respekt?! Ja bitte!". Sie soll auf die Situation der Lebensretter aufmerksam machen. Die kommen manchmal nicht schnell zum Unglücksort, weil Gaffer am Unfallort die Arbeit erschweren oder renitente Autofahrer keine Rettungsgasse bilden. Auch zu Handgreiflichkeiten kommt es immer häufiger.

12.37 Uhr: Altenburg sagt Weihnachtsmarkt ab

Auch die Stadt Altenburg hat am Freitag ihren Weihnachtsmarkt abgesagt. Angesichts der kontinuierlich steigenden Corona-Zahlen hat sich Oberbürgermeister André Neumann (CDU) auch in diesem Jahr schweren Herzens gegen die Großveranstaltung entschieden. Das Stadtoberhaupt kam nach Beratung mit seinen Fachleuten zu dem Schluss, dass eine Durchführung des Weihnachtsmarktes angesichts der Pandemie-Entwicklung nicht zu verantworten wäre. Das ist stattdessen geplant.

12.30 Uhr: Jena verschickt Briefe mit Erinnerung an Booster-Impfung

Die Stadt Jena will ihre älteren Bürger mit Briefen an eine Auffrischungsimpfung erinnern. Alle Einwohnerinnen und Einwohner, die über 60 Jahre alt sind, sollen in den kommenden Tagen per Post ein Erinnerungsschreiben erhalten, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Mit Stand vom Freitag lag der Anteil der Booster-Impfungen im Freistaat bei 5,2 Prozent. Seit Anfang November können sich in Thüringen alle, für die ein Corona-Impfstoff zugelassen ist, unabhängig vom Alter eine solche Booster-Impfung abholen. Dafür werden unter anderem Termine in den Impfstellen des Landes vergeben. (dpa)

12 Uhr: Jena sagt Weihnachtsmarkt ab

Mit der Absage des Weihnachtsmarktes reagiert die Stadt Jena laut Mitteilung vom Freitagmittag auf die dramatische Entwicklung der Pandemiesituation in Thüringen und den angrenzenden Bundesländern Sachsen und Bayern. Bereits jetzt stellt sich in Jena, aber auch ganz Thüringen eine Situation dar, wie sie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember 2020/Januar 2021 festzustellen war, heißt es von der Stadt. Die Details zur Absage.

11 Uhr: FDP: 2G schafft "trügerische Sicherheit"

Die Thüringer FDP-Gruppe im Landtag sieht Pläne zur flächendeckenden Ausweitung von 2G-Regeln skeptisch. «Auch Geimpfte und Genesene können das Virus weiterverbreiten. Insofern schafft 2G eine trügerische Sicherheit», erklärte der FDP-Landtagsabgeordnete Robert-Martin Montag am Freitag in Erfurt. Das Prinzip 2G, wonach nur Geimpfte oder Genesene Zugang zu bestimmten Bereichen bekommen, sei kein Allheilmittel. Der beste Weg aus der Pandemie führe über das Impfen. Das Land müsse für ausreichend Impf- und Testangebote sorgen. (dpa)

10 Uhr: Auto überschlägt sich auf spiegelglatter A 9-Abfahrt

Am Freitagmorgen ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A 9-Abfahrt Triptis. Der Rettungsdienst hatte Schwierigkeiten zur Unfallstelle zu kommen.

9 Uhr: Inzidenz nähert sich der 500er-Marke

Die Corona-Infektionszahlen steigen in Thüringen weiter mit hohem Tempo. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat näherte sich am Freitag mit 491,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche der 500er-Marke an, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Tag zuvor lag dieser Wert noch bei 469,2 und am Mittwoch bei 454,9.

7.40 Uhr: Ein Jahr nach Übergriff auf Pfarrer in Apolda weiter Ermittlungen

Das Entsetzen war groß, nachdem ein Pfarrer am Volkstrauertag 2020 auf dem Friedhof Apolda von mutmaßlichen Rechtsextremen bedroht wurde. Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen.

7.20 Uhr: 86-jähriger Mann und seine 88-jährige Ehefrau in Erfurt vermisst

Die Polizei Erfurt fahndet nach einem Seniorenpaar aus Erfurt. Der 86-jährige Mann und seine 88-jährige Ehefrau wurden zuletzt an einem Supermarkt in Elxleben gesehen. Von dort aus fuhren sie gegen 17:30 Uhr mit einem türkisen Opel Corsa in Richtung Erfurt. Seither waren beide nicht mehr gesehen.

7.15 Uhr: Fachleute diskutieren in Erfurt über technische Lösungen für virenfreie Klassenräume

Mit der Luftqualität und dem Virenschutz in öffentlichen Einrichtungen beschäftigt sich ein Fachkongress auf der Erfurter Messe. Saubere Luft sei eigentlich selbstverständlich, doch durch die Pandemie alles andere als einfach.

7 Uhr: Apothekensterben in Thüringen beschleunigt sich rasant

Das Apothekensterben im Freistaat hat sich in den vergangenen fünf Jahren rasant beschleunigt. Das teilte die Landesapothekerkammer Thüringen auf Anfrage mit. „Waren es im August 2017 noch 550 Apotheken in Thüringen, sind es mit Stand 1. November 2021 noch 518“. Allein 2020 und 2021 hätten insgesamt 20 örtliche Arzneimittelversorger für immer ihre Türen geschlossen. Vor allem die kleinen Ortschaften Thüringens sind betroffen. Dort schließen oftmals die einzigen Versorger.

6.30 Uhr: Züchter präsentieren Rassegeflügel in Erfurt

Gackern und Schnattern in der Messehalle: Thüringens Rassegeflügelzüchter präsentieren von Freitag an rund 6050 Tiere bei einer Landesverbandsschau auf der Messe in Erfurt. «Bei Rassegeflügel geht es um Schönheit und nicht nur um Leistung», sagte der Vorsitzende der Thüringer Rassegeflügelzüchter, Thomas Stötzer. Auch Massentierhaltung sei bei der Züchtung der Rassetiere verpönt. Zum Rassegeflügel gehörten Hühner, Enten, Tauben und Gänse. Die Landesverbandsschau wird am Freitag und Samstag auf dem Erfurter Messegelände unter den 3G-Plus-Regelungen organisiert. Zugang haben damit nur Geimpfte Genesene und Getestete mit PCR-Test. Sie findet eigentlich jährlich statt - 2020 war sie wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. (dpa)

