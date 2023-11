Der Parkplatz des Freizeit- und Erlebnisbades Saalemaxx in Rudolstadt zur Baumblüte im Frühjahr. Hier kam es am Sonnabend Nachmittag zu einer Massenschlägerei.

Massenschlägerei auf Saalemaxx-Parkplatz in Rudolstadt

Rudolstadt. Die Polizei in Saalfeld bittet um Zeugenhinweise. Es gibt Spekulationen um einen "Ackerkampf" von Fußball-Anhängern.

Eine Massenschlägerei gab es am Sonnabend auf dem Parkplatz des Freizeit- und Erlebnisbades Saalemaxx in Rudolstadt. Das teilte die Saalfelder Polizei am Montag mit. Mit dem Bad hatte das Ganze aber offenbar gar nichts zu tun.

Gegen 16 Uhr sei die Polizei über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in Rudolstadt im Bereich der Hugo-Trinckler-Straße beim Parkplatz der dortigen Therme informiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Zwei unbekannte Personengruppen von ca. zehn bis 15 Personen hätten aufeinander eingeschlagen und sich danach vom Tatort entfernt.

Polizeieinsatz sorgt für Aufsehen im Netz

Der folgende Polizeieinsatz mit größeren Kräften sorgte für einiges Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Dort hieß es, dass zwei Gruppen von Fußballfans rivalisierender Vereine aneinandergeraten wären. Möglicherweise handelte es sich bei Schlägerei um einen sogenannten Ackerkampf. Ackermatches sind verabredete Kämpfe unter verfeindeten Hooligan-Gruppen. Oft finden sie an abgelegenen Orten, etwa auf Feldern statt. Daher der Name.

Bestätigen wollte die Polizei das bisher nicht. Sie sucht stattdessen nun Zeugen zu dem Sachverhalt. Wörtlich heißt es: "Sollten Sie Angaben zu den Körperverletzungen oder möglichen Tätern machen können, melden Sie sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0295302 bei der Kriminalpolizei Saalfeld unter 03672-4171464".

