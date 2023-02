Berlin. Strom ist teuer. Intelligente Messsysteme können den Energieverbrauch von Haushalten steuern. Doch nicht immer sind sie sinnvoll.

Auf den meisten Stromrechnungen stehe noch die „alte Energiewelt“, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck – die Welt, in der Atom-, Kohle-und Gaskraftwerke gut planbar und gleichmäßig Strom lieferten. Der Preis: fix und für jede Kilowattstunde gleich. Das ändert sich künftig. Dazu braucht es Anpassungen.

In der neuen Energiewelt liefern die erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind den meisten Strom. An sonnigen und windigen Tagen ist das mehr, bei Windstille und bedecktem Himmel weniger. Darauf muss Deutschland nun seinen Energieverbrauch abstimmen: Strom soll eher genutzt werden, wenn viel da ist und er auch günstiger angeboten wird.

Dazu sollen die alten Stromzähler ersetzt werden durch sogenannte Smart Meter, intelligente Messsysteme. Die haben nicht nur ein digitales Display wie manche der schon neueren Stromzähler, sie sind mit einem weiteren kleinen Gerät ausgestattet: dem Smart-Meter-Gateway, das sie mit dem Internet verbindet.

Die Geräte können die erfassten Daten an Smartphone oder Computer schicken, auch an Netzbetreiber. Und: Sie können – wenn es deren Technik erlaubt – etwa die Waschmaschine steuern. Noch im Frühjahr soll ein Gesetz in Kraft treten, das den Einbau von Smart Metern vorantreibt. Das Bundeskabinett hat den Entwurf verabschiedet, jetzt ist der Bundestag am Zug.

Was ändert ein Smart Meter an meinem Energieverbrauch?

Die Smart Meter sollen im Viertelstundentakt den Stromverbrauch eines Haushaltes messen, der lässt sich dann als Kurve auf einer App oder einem Webportal anzeigen – und es lässt sich nachvollziehen, welches Gerät wann Strom verbraucht. Und: Wer einen sogenannten dynamischen Stromtarif hat, für den wird Wäschewaschen in der Zeit günstiger, in der der Wind bläst, die Sonne scheint. Der Preis variiert – je nach Angebot. Teure Phasen lassen sich umgehen bei allem, was nicht an Uhrzeiten gebunden ist.

Noch gibt es diese dynamischen Tarife selten. Ab 2025 sollen alle Stromkonzerne einen solchen aber anbieten müssen. Wer seine Geräte per App steuert, kann dann festlegen, dass sie starten, wenn der Strom günstig ist.

Sind Smart Meter künftig Pflicht?

Ab 2025 sollen alle Kunden, die das wünschen, innerhalb von vier Monaten einen Smart Meter bekommen. Für alle größeren Haushalte mit einem Verbrauch ab 6000 Kilowattstunden im Jahr wird ein Smart Meter ab 2025 Pflicht, zudem für solche, die selbst Strom erzeugen, etwa über eine Solaranlage mit mehr als sieben Kilowatt Leistung. Ein Vier-Personen-Haushalt liegt im Schnitt bei 3500 Kilowattstunden im Jahr.

Aber: Auch dieser könnte unter Umständen schon bald auf einen Smart Meter umgerüstet werden, erklärt Thomas Engelke, der beim Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) das Team Energie und Bauen leitet. „Wenn der Messstellenbetreiber oder der Vermieter entscheidet, sie installieren Smart Meter in der ganzen Straße oder dem ganzen Haus, dann können sich Verbraucher nicht wehren.“

Wo bekomme ich einen Smart Meter?

Die Messgeräte sind mit dem Internet verbunden. Wer sich eines anschaffen will, muss sich an den Messstellenbetreiber weden. Foto: RheinEnergie AG / dpa-tmn

Wer sich einen Smart Meter anschaffen möchte, wendet sich an den Messstellenbetreiber – neben Stromanbieter und Netzbetreiber der Dritte im Bund für die Stromlieferung. Dieser kündige den Wechsel des Zählers drei Monate im Voraus an, erklärt ein Sprecher des Energiekonzerns E.on, ein Termin werde ausgemacht.

Der Wechsel dauere 30 bis 60 Minuten. Die Montage des Zählers kostet nichts, der Einbau eines neuen Zählerschranks, sollte dieser nötig werden, allerdings schon – und das könne teuer werden, warnt Engelke. Er müsse allerdings von den Eigentümern, nicht von den Mietern bezahlt werden.

Wie für die analogen Zähler wird eine Nutzungsgebühr in Rechnung gestellt, allerdings ist sie gedeckelt: Private Haushalte und Kleinanlagenbetreiber sollen künftig nur noch 20 Euro im Jahr bezahlen, aktuell liegt die Gebühr noch bei bis zu über 100 Euro.

Wann rechnet sich ein intelligentes Messsystem?

„Wenn man eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto hat, das man zu Hause auflädt, dann kann man sagen: Ein dynamischer Stromtarif mit Smart Meter lohnt!“, sagt Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von „Finanztip“. Auch gebe es Bäcker, die ihre Kühlräume in den Stunden mit günstigem Strom ordentlich runterkühlten, sodass sie die Temperaturen in den Stunden mit höheren Preisen wieder leicht steigen lassen könnten.

Es gelte: Je höher der Verbrauch, umso mehr Vorteile bringen die neuen Stromtarife. „Wer aber in einer 60-Quadratmeter-Wohnung lebt, hat von ihnen wenig“, sagt Tenhagen. Der Energieverbrauch der üblichen Haushaltsgeräte sei zu gering, damit sich die Preisunterschiede der dynamischen Stromtarife deutlich bemerkbar machten, zumal Smart Meter selbst Energie verbrauchten. Das sei dann allenfalls für Technik-Nerds interessant, die Spaß an der intelligenten Steuerung von Geräten haben.

Die dynamischen Stromtarife seien auch nicht ganz ohne, meint Tenhagen. „Die Stromkosten sind nicht planbar, sie können einen Monat 22 Euro betragen, einen anderen Monat aber auch 102 Euro, wenn es schlecht läuft. Das ist vor allem für Leute mit engem Budget schwierig.“

Was ist mit dem Datenschutz?

Wann stehen Sie auf? Wann verreisen Sie? Das lässt sich nachvollziehen von einem, der die Stromdaten verfolgt. Doch Minister Habeck erklärt: „Wir haben den Datenschutz noch mal gestärkt.“ Das heißt, erklärt Tenhagen: Für private Haushalte werde es Pseudonyme geben, damit Dritte die Daten nicht mit den wirklichen Personen in Verbindung bringen können. Die Daten würden zudem spätestens nach drei Jahren gelöscht oder anonymisiert.

Und ein Hackerangriff? „Ausschließen können Sie das bei keinem elektronischen Gerät“, sagt Verbraucherschützer Engelke. Aber alle Smart Meter müssten vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugelassen sein. Tenhagen und Engelke sind sich einig: Alternativen zur neuen Stromzählerei gibt es nicht. Das Stromnetz braucht eine gleichbleibende Grundspannung und darum Anreize, Strom zu nutzen, wenn etwa der Wind stark bläst.

