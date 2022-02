Ukraine-Krise: Worum geht es im Konflikt mit Russland?

Im Zuge der Ukraine-Krise flüchten Menschen aus dem Osten des Landes ins benachbarte Russland, wo sie in Notlagern Aufnahme finden. Pro-russische Rebellenführer in Donezk und Luhansk hatten dazu aufgerufen,sich in Sicherheit zu bringen.

Berlin Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu. Doch warum droht Russland überhaupt mit Krieg? Hier lesen Sie die Hintergründe zum Konflikt.

Ein Krieg in der Ukraine scheint immer wahrscheinlicher zu werden

Die Spannungen besonders in der Ostukraine nehmen zu

Die Nato pocht weiter auf einen russischen Truppenabzug und Putin fordert weitreichende Sicherheitsgarantien

Was sind die Hintergründe des Ukraine-Konflikts?

Die Spannungen in der Ukraine-Krise nehmen zu. Während Russland unlängst von einem Truppenabzug sprach, sieht die Nato eher das Gegenteil. Mehr und mehr Kriegsmaterial soll an der Grenze zur Ukraine aufgefahren werden. Auch im Nachbarland Belarus bleiben russische Panzer für ein Manöver. In der Ostukraine wird die Waffenruhe immer brüchiger, beide Seiten werfen sich Verstöße vor. Droht ein großer Krieg in Europa? Wir erklären den Konflikt – und warum die Kriegsangst berechtigt ist.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kriegsangst: Woher kommt sie?

Die Konzentration von Truppen auf beiden Seiten der russisch-ukrainischen Grenze führt zu Ängsten. Die USA nahmen Verhandlungen mit Russland auf, "weil auch in Washington die Sorge groß ist, dass die Bedrohung real und mehr als eine Drohkulisse sein könnte", sagte Ronja Kempin, Sicherheitsexpertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, unserer Redaktion. US-Präsident Joe Biden hat mittlerweile mehrfach vor einem kurz bevorstehenden Angriff auf die Ukraine gewarnt.

Nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz beim russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte es kurzfristig nach einer Entspannung der Situation ausgesehen. Putin hatte einen Teilabzug der russischen Truppen von der ukrainischen Grenze angekündigt.

Dieser ist nach Informationen der USA aber nicht erfolgt. Der britische Premierminister warnte zuletzt vor dem größten Waffengang in der europäischen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock forderte Russland dazu auf, den Worten auch Taten folgen zu lassen und erste Schritte zur Deeskalation zu unternehmen. Gleichzeitig rät die Bunderepublik ihren Bürgerinnen und Bürgern, die Ukraine umgehend zu verlassen.

Ukraine-Krise: Welche Rolle spielen die Separatisten?

Die Lage hat sich in den vergangenen Tagen zusätzlich zugespitzt. Die Pro-russischen Separatisten in den Gebieten Donezk und Luhansk riefen zur Generalmobilmachung auf, weil angeblich ein Angriff der ukrainischen Armee bevorstehe. Das ukrainische Militär widersprach dieser Darstellung deutlich. Die Separatisten wiederum begannen mit der Evakuierung mehrerer Dörfer. Zehntausende Menschen sollen ihren Angaben nach bereits auf russisches Gebiet in Sicherheit gebracht worden sein.

Von beiden Seiten wurden im Anschluss Verstöße gegen den vereinbarten Waffenstillstand gemeldet. Die von Russland unterstützten Separatisten in den Gebieten Donezk und Luhansk teilten am Sonntag mit, seit Mitternacht seien mehrfach Dörfer beschossen worden. Zwei Zivilisten seien den Angaben nach getötet worden.

Die ukrainische Armee berichtete ihrerseits von Dutzenden Verstößen der Aufständischen gegen den geltenden Waffenstillstand. Am Samstag meldete die Armee den Tod zweier Soldaten der Regierungstruppen. Beide Seiten gaben einander die Schuld für die Gewalt. Angaben aus dem Konfliktgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

In den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk unweit der russischen Grenze kämpfen seit 2014 vom Westen ausgerüstete Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. UN-Schätzungen zufolge sind bereits mehr als 14.000 Menschen getötet worden, zumeist im Separatistengebiet. Ein Friedensplan von 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung wird nicht umgesetzt.

Experten, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg befürchten, dass Putin mithilfe der von ihm unterstützen Separatisten einen Grund inszenieren könnte, um den Angriff auf die Ukraine zu legitimieren.

Wie groß ist der Truppenaufmarsch?

Fachleute schätzen, dass Russland mittlerweile rund 150.000 Soldaten in Grenznähe gebracht hat, ferner Panzer, Artillerie, Raketenwerfer, Flugabwehrsysteme. Auch Blutkonserven und medizinisches Material sollen bereit stehen.

Die Verlegung der Truppen Richtung Ukraine begann bereits im Anfang 2021. Als die russischen Militärs im Frühjahr für ein Manöver Truppen von Sibirien nach Westen verlegten – zum Beispiel Teile der 41. Armee – wurden sie nach Abschluss nicht zurücktransportiert.

Nach US-Berichten hat Russland auch Kampfflugzeuge, Transporthubschrauber und Hubschrauber in die Region gebracht. Das ist besonders alarmierend, weil ein Einmarsch vermutlich mit Luft- und Raketenangriffen beginnen würde. Die Gegenwehr ist schwer einzuschätzen: wie viele Soldaten die Ukraine aufgestellt hat; wie sie ausgerüstet sind; wie es um ihre Kampfmoral steht. Wegen des milden Wetters blieb der harte Winterfrost aus. Das erschwert eine Bodenoffensive: Auf schlammigen Boden kommen schwere Militärfahrzeuge schlecht voran.

Am Wochenende hielten die Armeen aus Russland und Belarus gemeinsame Manöver ab. Wegen der Spannungen in der Ost-Ukraine sollen die rund 30.000 russischen Soldaten in Belarus zunächst nicht abgezogen werden. Foto: Grafik: A. Brühl, Redaktion: B. Schaller / dpa

Quelle: dpa, Rochan Consultin, Belarussisches Verteidigungsministerium

Wie reagiert der Westen?

Definitiv nicht militärisch. Das haben die US-Amerikaner klar gemacht. Die Nato würde aber im Konfliktfall ihre Präsenz zum Schutz ihrer östlichen Mitglieder verstärken. Gegenüber Polen oder den Staaten im Baltikum wäre das Bündnis zum Beistand verpflichtet – hier verläuft eine rote Linie. Die USA haben 1000 Soldaten nach Rumänien und weitere 2000 Soldaten nach Deutschland und Polen verlegt. Deutschland selbst schickte 350 Soldaten der Bundeswehr nach Litauen.

Bei einer Eskalation in der Ukraine würde man es bei massiven politischen und ökonomischen Sanktionen belassen. Jack Sullivan, Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, drohte Moskau auch mit einer Aufrüstung der Ukraine.

In Deutschland drohte Scholz Russland indirekt mit dem Aus für die Gas-Pipeline Nord Stream 2. US-Präsident Biden war nach einem gemeinsamen Gespräch mit dem Deutschen wesentlich deutlicher: Nord Stream 2 werde nicht stattfinden, sollte es zu einer Invasion kommen, sagte Biden.

Was droht Deutschland?

Im Kriegsfall würde ein Flüchtlingsstrom gen Westen einsetzen, zumal in Deutschland schätzungsweise 130.000 Ukrainer leben. Einen Rückstoß würde die Industrie spüren. Im Ranking der deutschen Handelspartner rangiert Russland auf Platz 15. Bundeswirtschaftminister Robert Habeck sprach zuletzt davon, er rechne mit massiven wirtschaftlichen Folgen. Man müsse deutlich sagen, "dass Sanktionen auch unsere eigene Wirtschaft hart treffen werden", sagte Habeck dem Düsseldorfer "Handelsblatt".

Unabhängig davon, ob der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn abdrehen würde oder nicht, wird Deutschland im Konfliktfall von sich aus Russland boykottieren. Die Bundesregierung sei sich über wirtschaftliche und strategische Maßnahmen mit den Partnern einig, hieß immer wieder. Trotz der deutschen Zurückhaltung betonte die Regierung Einigkeit mit ihren Alliierten. Es ist kein Zufall, dass Scholz (SPD) und Baerbock (Grüne) zuletzt immer wieder Gespräche angemahnt haben.

Was treibt Putin um?

Schon im Sommer veröffentlichte Putin einen Aufsatz, in dem er der Ukraine im Grunde das Recht absprach, ein eigenständiger Staat zu sein. Die Mindesterwartung ist, aus der Ukraine eine Art Pufferzone zu machen.

Russland hatte den USA und der Nato eine Liste mit Forderungen nach Sicherheitsgarantien übergeben. So sollte das Militärbündnis etwa auf eine Aufnahme der Ukraine verzichten und sich auf seine Positionen von 1997 zurückziehen. Der Westen wies in seinem Antwortschreiben zentrale Anliegen zurück und berief sich darauf, dass jedes Land das Recht auf eine freie Bündniswahl habe.

Russland wiederum verweist darauf, dass es bei den Verhandlungen zur deutschen Wiedervereinigung, Zusicherungen gegeben haben soll, dass sich die Nato nicht weiter nach Osteuropa ausdehnen würde. Der Westen streitet diesem im Allgemeinen ab.

Mit dem Untergang der Sowjetunion wurde Russland politisch zurückgedrängt; Putin arbeitet auf eine Revision hin.

Putin: Blufft er nur?

Eines hat er erreicht: Russland wird, zumindest militärisch, wieder als eine der großen Weltmächte wahrgenommen. Auf Augenhöhe mit den USA und China.

Nachdem Russland bereits 2014 die Krim-Halbinsel annektiert hat, könnte auch eine Teilung der Ukraine ein Kriegsziel sein. Das würde zur Stärkung der Separatisten in der Ost-Ukraine und zur Schaffung eines Korridors zur Halbinsel führen, die bisher von Russland aus nur über eine Brücke, per Schiff oder Flugzeug zu erreichen ist. Der Westen rätselt darüber, ob Putin blufft, "nur" eine Drohkulisse aufbaut. Doch hat Putin auch in Tschetschenien, Georgien oder im Syrien-Konflikt keine militärischen Interventionen gescheut. (mit dpa)